Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış politika gündemini değerlendirdi
Bakan Çavuşoğlu: (Ukrayna-Rusya gerginliği) NATO-Rusya ve ABD-Rusya arasındaki diyalog bu konuda belirleyici olacak"- "Ermenistan ile hedef tam normalleşme. Biz bunu açıkladık. Ermenistan da bundan çok memnun
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ocak 2022 12:25
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliğe ilişkin, "NATO-Rusya ve ABD-Rusya arasındaki diyalog bu konuda belirleyici olacak." dedi.
Çavuşoğlu, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerginliğe ilişkin son durumun sorulduğu Çavuşoğlu, bu konuda hem iyimser hem de kötümser olanların bulunduğunu belirtti.
"NATO-Rusya ve ABD-Rusya arasındaki diyalog bu konuda belirleyici olacak" diyen Çavuşoğlu, NATO'nun, Rusya'ya sözlü cevap verdiğini, Rusya'nın tekliflerine karşı yazılı cevap vereceğini söyledi.