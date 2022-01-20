Türkiye, pasaport endeksinde 7 sıra birden yükseldi
Henley Pasaport Endeksi 2022 İlk Çeyrek Raporu'na göre Türk pasaportu, geçen yılın ilk çeyreğine göre 7 basamak birden yükselerek 50'nci sırada yer aldı.
Uluslararası yatırımla oturum ve vatandaşlık danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners'ın küresel ölçekte referans olarak kabul gören 'Henley Pasaport Endeksi 2022 İlk Çeyrek Raporu' yayınlandı.
Türk pasaportu 110 ülkeye vizesiz seyahat imkanı ile 57'nci sıradan 50'nci sıraya yerleşti. Listenin ilk sırasında 192 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlayan Japonya ve Singapur pasaportları yer alırken, Almanya ve Güney Kore pasaportları 190 ülkeye vizesiz seyahat imkanıyla ikinci oldu. Üçüncü sırada ise 189 ülkeye vizesiz seyahatle Finlandiya, İtalya, Lüksemburg ve İspanya pasaportları var.
Henley & Partners İcra Kurulu Üyesi Dominic Volek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 110 ülkeye vizesiz seyahat edilebildiğini belirterek, "Karayiplerdeki bir ülkeden vatandaşlık elde ederek bu rakama Şengen Bölgesi, İngiltere, Rusya ve Çin gibi ülkeler eklenebiliyor. Türk vatandaşı olarak Antigua ve Barbuda'dan 5-6 aylık bir süreçte vatandaşlık alındığında Avrupa'ya vizesiz seyahat edilebilir. Aynı durum Türkiye'yi de cazip bir konum haline getiriyor. Nijerya bizim için çok önemli bir pazar. Oradaki ofisimizden Türkiye'ye birçok talep geliyor. Çünkü Nijerya pasaportunun vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı oldukça az ve bu yıl 11 ülkeye daha vizesiz giriş hakkını kaybetti. Yatırım yoluyla vatandaşlık elde etme programları insanlara güvenlik, çocuklar için daha iyi bir eğitim, sağlık seçenekleri ve yaşam kalitesini artırmak gibi farklı seçenekler sunabiliyor" diye konuştu.
Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel ise, Türkiye'nin doğrudan yatırımla oturum ve vatandaşlık özelinde dünyada talep gören ülkeler arasında yer aldığını belirterek,