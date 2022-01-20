Türkiye, pasaport endeksinde 7 sıra birden yükseldi

Uluslararası yatırımla oturum ve vatandaşlık danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners'ın küresel ölçekte referans olarak kabul gören 'Henley Pasaport Endeksi 2022 İlk Çeyrek Raporu' yayınlandı.

Türk pasaportu 110 ülkeye vizesiz seyahat imkanı ile 57'nci sıradan 50'nci sıraya yerleşti. Listenin ilk sırasında 192 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlayan Japonya ve Singapur pasaportları yer alırken, Almanya ve Güney Kore pasaportları 190 ülkeye vizesiz seyahat imkanıyla ikinci oldu. Üçüncü sırada ise 189 ülkeye vizesiz seyahatle Finlandiya, İtalya, Lüksemburg ve İspanya pasaportları var.

Henley & Partners İcra Kurulu Üyesi Dominic Volek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 110 ülkeye vizesiz seyahat edilebildiğini belirterek, "Karayiplerdeki bir ülkeden vatandaşlık elde ederek bu rakama Şengen Bölgesi, İngiltere, Rusya ve Çin gibi ülkeler eklenebiliyor. Türk vatandaşı olarak Antigua ve Barbuda'dan 5-6 aylık bir süreçte vatandaşlık alındığında Avrupa'ya vizesiz seyahat edilebilir. Aynı durum Türkiye'yi de cazip bir konum haline getiriyor. Nijerya bizim için çok önemli bir pazar. Oradaki ofisimizden Türkiye'ye birçok talep geliyor. Çünkü Nijerya pasaportunun vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı oldukça az ve bu yıl 11 ülkeye daha vizesiz giriş hakkını kaybetti. Yatırım yoluyla vatandaşlık elde etme programları insanlara güvenlik, çocuklar için daha iyi bir eğitim, sağlık seçenekleri ve yaşam kalitesini artırmak gibi farklı seçenekler sunabiliyor" diye konuştu.

Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel ise, Türkiye'nin doğrudan yatırımla oturum ve vatandaşlık özelinde dünyada talep gören ülkeler arasında yer aldığını belirterek,

"199 farklı pasaportu inceleyip vizesiz veya kapıda vize ile kaç farklı ülkeye seyahat edilebildiği ile ilgili bir sıralama yapıyoruz. Son 10 yıldaki gelişmelere baktığımızda bazı ülkelerin vize genişletmesinde çok aktif olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Örneğin; Birleşik Arap Emirlikleri vizesiz girebildiği 49 ülkeyi ekleyerek sıralamada 64'üncü sıradan 15'inci sıraya yerleşti. Daha önceki yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık pasaportları her zaman listenin başlarında yer alırdı. Her ne kadar vizesiz girebildikleri ülke sayısı azalmamış olsa da politikaları nedeniyle bir genişleme yaşamadılar ve Asya ülkeleri önlerine geçti" dedi. dedi. "Türkiye yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programını geliştirmeli" Demirel, " Yatırım Yoluyla Türkiye Vatandaşlığı Programı'nda da geliştirilebilecek bazı noktalar var. Türkiye, yatırım yoluyla vatandaşlık programını geliştirmek için danışmanlık alabilir. Özellikle diğer ülkelerde en çok önem verilen süreçlerden biri özgeçmiş araştırması. Özgeçmiş araştırmaları detaylı bir şekilde yapılıp, vatandaşlığa alınacak kişinin uygunluğu tespit ediliyor. Örneğin; adli sicil kaydı isteniyor ve kontrol edilerek karar veriliyor. Vatandaşlık programları uluslararası iş yapmak isteyen yatırımcıların daha rahat bir şekilde ticaret yapmasına yardımcı oluyor. Küreselleşen dünyada ekonomik, siyasi ve salgınlar gibi bölgesel ve uluslararası krizlerden etkilenmek istemeyen insanlar için yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık planlamak artık bir ihtiyaç haline geldi" ifadelerini kullandı. 'En uygun yatırım vatandaşlık programları Karayipler'de' Türk vatandaşlarının en çok talep gösterdiği vatandaşlık programlarına dikkat çeken Demirel, "Şu anda en uygun olan yatırım vatandaşlık programları Karayipler'de bulunuyor. St. Kitts ve Nevis, Antigua, Barbuda ve St. Lucia gibi Karayip ülkelerinin vatandaşlıkları ile İngiltere ve Şengen bölgesine visesiz girebiliyorsunuz. Balkanlar'da ise Montenegro ve Kuzey Makedonya seçeneği ön plana çıkıyor. Antigua ve Barbuda'da 4 kişilik aile için 100 bin dolar hibe yaparak, Montenegro'da 250 bin Euro gayrimenkul satın alınması ve 200 bin Euro devlete yapılan bir bağış ile vatandaşlık elde etmek mümkün. Dünya'nın 185 ülkesine vizesiz erişim imkanı sağlayan Malta vatandaşlığını elde etmek için ise minimum 600 bin Euro hibe yapmak gerekiyor" dedi. Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız