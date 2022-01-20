'İttifak konusunda bugün itibarıyla bir kararımız yok

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, parti olarak bütün eylem planlarının hazır olduğunu belirterek, "Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin yapacağı bütün işlerin her bir maddesinin bütçesini hesap ediyoruz, tarih veriyoruz. Bugüne kadar hiçbir siyasi parti böyle bir çalışma yapmamıştı." dedi.

Kentteki bir düğün salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Babacan, kuruluşunun üzerinden yaklaşık iki yıl geçen partinin örgütlenme süreciyle ilgili bilgi verdi.

Çeşitli eylem planları hazırladıklarını aktaran Babacan, tarım, afet yönetimi, sosyal politikalar ve dijital dönüşümler konusundaki eylem planlarını açıkladıklarını, 3 konuda da eylem planlarının hazır olduğunu ve çok kısa süre içinde paylaşacaklarını söyledi.

Bütün eylem planlarının tarihinin ve bütçesinin belirlendiğini anlatan Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü: