'Kendi akrabaların dolarlarını önce getirsin TL'ye çevirsin'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konut Görevlileri Sendikası'nı ziyaret etti. Görevlilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Çift parayı bitireceğim' açıklamasına yönelik konuşarak "Kendi akrabaların dolarlarını önce getirsin TL'ye çevirsin. Örnek olsun" dedi.
Eklenme : 20 Ocak 2022 13:24
Kılıçdaroğlu, Konut Görevlileri Sendikası'na ziyarette bulundu. Konut görevlileri, şikayetlerini CHP lideriyle paylaştı.
Ziyaretin ardından gündemle ilgili de açıklamalarda bulunan CHP lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çift parayı bitireceğim' açıklamasına yönelik
"Dolar bazında garantiler verildi. Doları taşıyanlar belli, senin yanında işte, beşli çete. Kendi akrabaların dolarlarını önce getirsin TL'ye çevirsin. Örnek olsun"yorumu yaptı.
'Örgütlenmeniz çok kıymetli'
Kılıçdaroğlu'nun ziyaret sonrası yaptığı konuşmasından öne çıkanlar şöyle: