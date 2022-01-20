Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı bu yıl tamamlayacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul'da 7 ayrı metro hattının yapımına devam edildiği belirtildi.

Söz konusu hatlardan birisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapımına başladığı ve Temmuz 2019'dan sonra "hiçbir çalışma yapılmaması sebebiyle" devralınan Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bu hattın, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin, toplu konutların ve yoğun nüfusun bulunduğu Kayaşehir'e ulaşımı sağlayacağı aktarılarak, "En öncelikli hatlarımızdan biri olan bu hattımızda, maalesef devraldığımız güne kadar metro hattının yapımı durdurulmuş hiçbir çalışma yapılmamıştı. Hatırlayacağınız gibi; aynı zihniyet Çam ve Sakura Hastanesi yollarını da yapmamış, hastaneye ulaşım için gerekli olan bütün yolları Bakanlığımız yapmıştı." ifadeleri kullanıldı.

- "Projeyi bu yıl halkımızın hizmetine açacağız"

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı inşaatının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredildiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Hattın ihalesi, 2017'de yapıldı. Son yerel seçimler öncesinde yüzde 5'i tamamlanan hatta, Temmuz 2019-Mayıs 2020 döneminde hiçbir ilerleme olmadı. Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye, İBB ile yaptığımız protokolle hattı devraldık. Yüzde 95 ilerleme kaydedilen metro hattını, bu yıl halkımızın hizmetine açacağız. Hattın uzunluğu 6,2 kilometredir, 4 istasyonlu raylı sistemimiz saatte 80 kilometre hıza uygun olarak saatte 70 bin yolcu taşıyabilecek. Bu hattı işletmeye aldığımızda, kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve Kayaşehir arasında hızlı, ekonomik ve emniyetli bir ulaşım sağlanacaktır."

Bu metro hattının, Bağcılar-Kirazlı, Başakşehir-Olimpiyatköy hattının devamı niteliğinde olduğu ve Metrokent istasyonundan sonra hattın 4 istasyon daha büyümesi anlamına geldiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Hattımız, Kayaşehir İstasyonu'nda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile bağlanacak. Bu entegrasyonlarla bölgenin Marmaray'a, havalimanına, Göktürk, Kemerburgaz, Kağıthane, Beşiktaş Gayrettepe'ye metro ile ulaşımı da sağlanacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin görevi olduğu halde yapmaktan imtina ettiği Başakşehir Şehir Hastanemizin bağlantısı olan kara yolu ve köprülerini de Bakanlık olarak devraldık ve yapımını hızla tamamladık. İstanbul'un hep yanında ve yakınında olmaya devam edeceğiz. İstanbul'da halkımızın ulaşımını kolaylaştırmak için kamuoyunu yanıltmadan çalışmaya devam edeceğiz."