Acı çeken hastayı TikTok'ta paylaşan sekreter kovuldu

Meteoroloji'den uyarı! Asıl kar o gün geliyor

TÜRKİYE çok daha etkili olacak yeni bir kar yağışının etkisine giriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir, Kayseri başta olmak üzere tüm illeri yoğun kar yağışı vuracak. Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahminine göre asıl kar yağışı 22 Ocak 2022 cumartesi günü bastıracak. Pazar günü 4 il hariç tüm Türkiye kar yağışının etkisinde olacak.