Ömür hemşirenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya soruşturma

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 13.45 sıralarında Kartal Yunus Mahallesi Topselvi 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezine gelen şüphelinin silahla ateş ederek yaraladığı hemşirenin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Hemşire personelimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

- Şüpheli, Bağcılar'da yakalandı

Şüpheli Rahmi U, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Bağcılar'da bir adreste yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Rahmi U'nun emniyetteki ilk ifadesinde, hemşire Ömür Erez ile iki yıl önce internet üzerinden tanıştıklarını ve bir yıl önce de ayrıldıklarını söylediği öğrenildi.

Sorgusunda, ayrılmadan önceki dönemde Ömür Erez'e bir miktar borç para verdiğini, geri istediğinde de parasını alamadığını iddia eden Rahmi U'nun, arkadaşı Musa T. ile kiraladığı otomobille İstanbul'a geldiğini ve cinayeti bu nedenle işlediğini anlattığı kaydedildi.

Cinayet Büro Amirliğinde sorgusu devam eden şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, hemşire Ömür Erez'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Yapılan ilk araştırma sonuçlarına göre, Ömür Erez'in Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptığı, iki defa evlenip boşandığı, son boşandığı eşiyle ilgili de 2019 ve 2020 yıllarında "kasten yaralama" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından şikayette bulunduğu ancak şüpheli Rahmi U. ile ilgili herhangi bir müracaatı olmadığı belirlendi.

Şüpheli Rahmi U'nun, Aile Sağlığı Merkezine Musa T. adına kiralanmış 34 ANE 561 plakalı araçla giderek olayı gerçekleştirdiği, daha sonra aynı araçla olay yerinden birlikte firar ettikleri tespit edildi.

Öte yandan, olayla ilgili M.K ve N.I.H adlı kişilerin tanık olarak alınan beyanlarında, Ömür Erez'in Konya'da ikamet eden şüpheli ile iki yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı, yaklaşık bir yıl görüştüğü, bu süre zarfında Konya'ya birkaç kez gidip geldiği ancak daha sonra ayrıldıklarını anlattıkları belirtildi.

Tanık beyanlarına göre şüpheli Rahmi U'nun bu ayrılığın ardından Ömür Erez'i sık sık rahatsız ettiği, aralarında çıkan bir tartışmadan dolayı dün Konya'dan İstanbul'a geldiği, Erez'in olaydan önce de tanık M.K'yı arayarak, "Bu Konyalı beni öldürecek, gel beni kurtar" şeklinde konuşma yaptığı bilgisi edinildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, 5 adet kovan ile 1 çekirdek bulunduğu, şüpheli Rahmi U'nun yakalandığında üzerinde olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız silah ele geçirildiği öğrenildi.

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.