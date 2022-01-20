TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan Başkanlığında toplandı.
Genel Kurul'da HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, "Muş ilinin sorunları", AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, "Azerbaycan'ın 20 Ocak 1990 Hüzün Günü", AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, "İlk yerli cep uydusunun uzaya gönderilmesi" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.
HDP Muş Milletvekili Coşkun, Muş'ta sağlık alanında büyük sorunlar yaşandığını savunarak, hastanelerde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hizmeti verilmediğini iddia etti.
AK Parti İstanbul Milletvekili Ayrım, 20 Ocak 1990'da Azerbaycan'da yaşanan ve "Kara Ocak" olarak bilinen katliama ilişkin, "Kara Yanvar, bizim de kara günümüzdür." dedi. Azerbaycan'ın bağımsızlık ve istiklal yolunda dönüm noktalarından önemli bir tarih olduğunu vurgulayan Ayrım, bu haksız işgalin, Azerbaycan halkının bağımsızlık ruhunu asla yok etmediğini, bağımsızlık yolundan geri adım atmayacaklarını tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.
Karabağ'da ve 20 Yanvar'da şehit olanları rahmetle andığını ifade eden Ayrım, "Türkiye'nin gücü, Azerbaycan'ın gücüdür. Azerbaycan'ın gücü de Türkiye'nin gücüdür." diye konuştu.