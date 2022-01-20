Kaza ihbarına giden ekipler, sürücüyü başından vurulmuş buldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde mobilyacılık yapan bir kişi, kiralık otomobilin içinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ocak 2022 15:59
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sorgun Mahallesi'nde park halindeki otomobilde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, sürücü koltuğunda oturan ve üzerinde kan olan Fatih Şahin'in başının arka kısmından silahla ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi.
Dün kiralanan otomobilin, arka camında da kurşun izleri olduğu tespit edildi.
Yapılan incelemenin ardından Şahin'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.