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TikTok yetkilileri Meclis'te milletvekillerini bilgilendirdi

TikTok Orta Doğu, Türkiye, Afrika ve Pakistan bölgelerinden sorumlu Kamu Politikaları ve İlişkileri Müdürü Farah Tukan, "TikTok'daki en önemli taahhüdümüz, herkes için güvenli olacak bir topluluk ortamının sağlanması." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ocak 2022 16:25
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TikTok yetkilileri Meclis'te milletvekillerini bilgilendirdi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı.

Komisyon, TikTok Ortadoğu, Türkiye, Afrika ve Pakistan bölgelerinden sorumlu Kamu Politikaları ve İlişkileri Müdürü Farah Tukan ile Türkiye'den sorumlu Kamu Politikaları Müdürü Emir Gelen ve Kamu Politikaları Danışmanı Naz Değirmenci'yi dinledi.

Yayman, TikTok'un dünyada en çok konuşulan, reaksiyon alan sosyal ağlardan biri olduğuna işaret ederek, Türkiye'de kişisel hak ve özgürlüklerin, veri mahremiyetinin korunmasına çok önem verildiğini söyledi.

Dünyada verilerin korunmasıyla ilgili çok sayıda ihlal olduğunu, veri ihlalini doğru bulmadıklarını vurgulayan Yayman, şunları kaydetti:

"TBMM olarak iktidarıyla, muhalefetiyle verilerimizin korunmasını çok önemli bulmaktayız. Veri mahremiyeti konusunda daha özenli davranılması ve bu konunun daha fazla gündemde yer tutmasını istemekteyiz. Dezenformasyon meselesi bütün dünyada çok önemli bir gündem, bizde de gündemde. Ulus aşırılaşan dijital şirketlerin, demokrasiyi, siyaset kurumunu rehin almasını asla doğru bulmamaktayız. TİkTok'un veri mahremiyeti sağlaması konusunda daha özenli davranması ve bu konuları gündeminde daha fazla tutmasını istemekteyiz."

Yayman, önemsedikleri bir diğer konunun da temsilciliklerin açılması olduğunu aktardı.

- "TikTok milyonlarca insanın hayatının değerli bir parçası haline geldi"

Farah Tukan ise TikTok'un dünyada ve Türkiye'de milyonlarca insanın hayatının değerli bir parçası haline geldiğini belirtti.

Tukan, platformun amacının sadece eğlence değil, insanların daha iyi iletişim kurmalarını da sağlamak olduğunu dile getirdi. Farah Tukan, kültürel bir etkileyici ve topluluklara da yardımcı olarak, onları güçlendirici çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

TikTok'taki topluluğun güvenliğinin sağlanmasının en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Tukan, "Türk hükümetinin, Türk halkının çevrim içi güvenliği sağlama konusunda ortaya koyduğu çalışmalar ve bu alana yönelik yaptığı emekler, bizim de aynı görüşleri paylaştığımız bir alan. TikTok'daki en önemli taahhüdümüz, herkesi ev sahibi yapacak bir ortamın sağlanabilmesi, herkes için güvenli olacak bir topluluk ortamının sağlanması." diye konuştu.

En şeffaf ve endüstri içindeki en hesap verebilir işletme olmak için de çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Tukan, düzenli aralıklarla şeffaflık raporu yayımladıklarını, raporda içeriklerin kaldırılma nedenlerine ilişkin bilgilerin paylaşıldığını dile getirdi.

Tukan, "Topluluğun güvenliği söz konusu olduğunda bununla ilgili yapılabilecek şeyler vardır. TikTok bu çerçevede Türkiye'deki kullanıcılarımızla alakalı, onların iyiliğinin, refahının sağlanması konusunda halihazırda ortaya bir taahhüt koymuştur. Bu kapsamda da 2022 yılında bu çalışmalarımızı sürdürerek, geliştirme yönünde de taahhüdümüzü tekrar ifade etmek isteriz." dedi.

Şiddeti teşvik eden, şiddet ve nefret söylemi içeren her türlü içeriğe karşı olduklarını belirten Tukan, bu tür içeriklerin platformda barınmasına izin vermediklerini söyledi.

Tukan, yasa dışı faaliyetler, kişilerin istismar edilmesi gibi girişime izin verilmediğini, çocukların korunmasına yönelik tüm tedbirlerin alındığını anlattı.

- "13 yaşından küçüklerin kullandığı hesapların silinmesi..."

Emir Gelen de sunumunda TikTok, topluluk kuralları, uyum çalışmaları, çocuk güvenliği gibi konulara ilişkin bilgi verdi.

Kültürel uyuma önem verdiklerini vurgulayan Gelen, "Faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki, ülkelerdeki dinamikleri, hassasiyetleri, önemli konuları sürekli takip etmekteyiz ve bu gerçeklere uygun olarak bir anlayış gerçekleştirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Gelen, verilerin gizliliği ve korunmasını önemsediklerini, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na uyum kapsamında çalışmalar gerçekleştirdiklerini, TikTok'un gizlilik politikasını Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) kapsamında güncellediklerini aktardı.

Platformu 13 yaş ve üzeri kişilerin kullanabildiğine dikkati çeken Gelen, "13 yaşın altındaki bireylerin TikTok uygulamasına kayıt olmasına müsaade etmiyoruz. 13 yaşından küçük kişiler tarafından kullanıldığı tespit edilen hesapların silinmesi ve askıya alınması için de çeşitli mekanizmaları geliştirdik." bilgisini verdi.

Gelen, Türkiye'de birçok yerde meydana gelen yangın sonrası TikTok'un yardım çalışmalarına destek verdiğini, geçen ramazan ayında da gıda kolisi yardımı yapıldığını anlattı.

- "2021'de 93 milyon liralık dijital hizmet vergisi ödedik"

Sunumun ardından TikTok yetkilileri, komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın, "Türkiye'de TikTok'ta yaş ortalaması nedir, en çok hangi ülkelerde kullanılıyor, Türkiye'de TikTok ortalama kaç saat kullanılıyor?" soruları üzerine Emir Gelen, soruların bir kısmını yazılı olarak yanıtlayacaklarını vurguladı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise "Türkiye'ye yönelik bir taahhüttünüz olduğunu söylediniz. Yasalara uymak, taahhüt değil o sizin zorunluluğunuz. Türkiye'ye nasıl bir taahhütte bulunuyorsunuz? 'Türkiye'nin ortak geleceği' gibi bir tanımlama kullanıyorsunuz. Türkiye ile sizin ortak geleceğiniz ne demek? Biz pazarız, siz bir şirketsiniz. Ortak geleceğe yatırım yapmak ne demek?" dedi.

Türkiye'deki faaliyetlerden elde edilen gelire ve ödenen vergiye ilişkin soruya ise Gelen, "Özel bir şirket olarak, ticari açıdan hassas olan gelir gibi finansal bir bilgiyi paylaşamıyoruz. Üzerimize düşen her türlü vergiyi ödüyoruz. 2021 yılında 93 milyon liralık dijital hizmet vergisi ödedik." karşılığını verdi.

Gelen, bir soru üzerine, Türk kullanıcılarının verilerinin, ABD ve Singapur'da saklandığını açıkladı.

Milletvekilleri, TikTok yetkililerini, şeffaflık, hukuksal, yaş ortalaması, sınırı gibi konularda Komisyona net bilgi vermediği gerekçisiyle eleştirdi.

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