ABD'de spor doktoru taciz ettiği öğrencilere 490 milyon dolar ödeyecek

Michigan Üniversitesi, spor doktoru Robert Anderson tarafından cinsel istismara uğradıklarını söyleyen, çoğunluğu erkek olan 1000'den fazla eski öğrencisine 490 milyon dolar (360 milyon sterlin) tazminat ödemeyi kabul etti.

Avukatlar, 1960'lara dayanan suçlamalar üzerine 15 ay süren müzakerelerin ardından el sıkışıldığını açıklarken, anlaşmanın 'adalet ve iyileşme' sağlayacağını düşündüğünü söyledi. 2008 yılında hayatını kaybeden Anderson'un rutin tıbbi muayeneler sırasında kurbanları taciz ettiği iddia ediliyordu. 2018'de başlatılan bir polis soruşturması, Anderson'un ölümü ve iddia edilen suçlarının hiçbirinin eyaletinin altı aylık zaman aşımına uğramadığı için suçlamada bulunulamayacağını ortaya koydu.

37 YIL SÜREN TACİZLER!



2020 yılında Michigan Üniversitesi Başkanı Mark Schlissel, doktor tarafından zarar gören herkesten üniversite adına özür diledi. Geçen yıl, üniversite tarafından yaptırılan bağımsız bir raporda, Anderson'un 1966'dan 2003'e kadar okuldaki kariyeri boyunca bu tarz olayların içinde olduğu belirtildi.