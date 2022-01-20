Acun Ilıcalı sonrası Hull City'de ilk galibiyet
Eklenme : 20 Ocak 2022 17:01
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'deki kötü gidiş beş maç sonra gelen galibiyetle son buldu.
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Championship ekiplerinden Hull City, beş maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.
Ligde düşme hattının yedi puan üzerinde yer alan ve önümüzdeki sezon Premier Lig'e yükselme mücadelesi verebilmek için ligde kalması gereken Hull, sahasında Blackburn engelini 2-0'la geçti.
Kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan teknik direktör Grant McCann'in takımına galibiyeti getiren goller 8. dakikada George Honeyman'dan ve 67'de Tomm Eaves'ten geldi.