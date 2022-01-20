Bakan Koca'dan Ömür hemşire paylaşımı: İki yönüyle de suç insanlık dışı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren saldırganın 20 suçtan kaydı olduğunu belirterek "Bu cinayette kurban, bir kadın. Cinayetin yeri sağlık kurumu. İki yönüyle de suç insanlık dışı." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un Kartal ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i öldüren zanlının, cinayetin işlendiği silahla yakalandığını hatırlattı.
Şüphelinin 20 suçtan kaydı olduğunun, bir süre görüştüğü hemşireyi rahatsız ettiğinin belirlendiğini aktaran Koca, "Bu cinayette kurban, bir kadın. Cinayetin yeri sağlık kurumu. İki yönüyle de suç insanlık dışı." değerlendirmesinde bulundu.
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Hemşire arkadaşımızın öldürülmesi olayında zanlı cinayetin işlendiği silahla yakalandı. Daha önce 20 suçtan kaydı olduğu, bir süre görüştüğü arkadaşımızı rahatsız ettiği belirtildi. Bu cinayette kurban bir kadın. Cinayetin yeri sağlık kurumu. İki yönüyle de suç, insanlık dışı. pic.twitter.com/hLqAqxZExXDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 20, 2022