Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son 2 ayda meydana gelen oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı olayları ile ilgili olarak çalışma başlattı. Ekipler, 6 oto hırsızlığı, 2 motosiklet hırsızlığı ve 5 aranma kaydı bulunduğu anlaşılan K.S. ve T.A.'yı 35 ayrı kamera kaydını inceleyerek tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İterek otomobil çaldılar

Öte yandan, K.S. ve T.A.'nın bir otomobili iterek çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şahısların otomobili benzinliğe kadar ittikten sonra yakıt almaları da dikkat çekti.