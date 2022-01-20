Erdoğan: Temennimiz Putin'le Zelenskiy'i bir araya getirebilmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Dostumun bugünkü ziyaretini ezber bozan nitelikteki bu politikalarının yansıması olarak görüyorum"

Bukele'nin Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde yaptığı ilk resmi ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tarihi ziyaretin Türkiye El Salvador ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. El Salvador'un son dönemde dış politikada ufkunu genişletmek için attığı adımları biz de yakından takip ediyoruz. Değerli dostumun bugünkü ziyaretini ezber bozan nitelikteki bu politikalarının yansıması olarak görüyorum. Aile kökleri Filistin'e dayanan ve ülkesinde El Turco olarak tanınan Bukele'nin ülkemizi ziyareti bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Kendisin göreve gelmesiyle ilişkilerimizde ciddi bir ivme yakaladık. Geçtiğimiz yıl faaliyete geçen El Salvador'un Ankara Büyükelçiliğinin resmi açılı bugün Dışişleri Bakanlarımız tarafından yapıldı" dedi.

"Ticaret hacmimizi 5 yıl içinde 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz"

Türkiye'nin El Salvador'da kısa süre içinde bir elçilik açacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "San Salvador büyükelçiliğimizi en kısa sürede hizmete açacağız. Bugün Dışişleri Bakanıma gerekli talimatı verdim. Sayın başkan bize en uygun yerde büyükçe bir yer hazırlayacaklar, orayı kiralamak suretiyle biz de büyükelçiliğimizi açacağız. Açılış sebebiyle iade-i ziyaretimizi El Salvador'a gerçekleştireceğiz.

Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz salgına rağmen son dönemde ciddi sıçrama yaşadı. 2020 yılında 27 milyon doları aşan hacmimiz geçtiğimiz sene 50 milyon dolara yaklaştı. Yüzde 80 civarındaki bu artış esasen potansiyelimizin ne kadar büyük olduğunun göstergesidir. Bu rakamı dolayısıyla ilk etapta 100 milyon dolara önümüzdeki 5 yıl içinde 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Sayın Başkanın El Salvador'u bölgesinin lojistik merkezine dönüştürme vizyonunu biz de destekliyoruz"

İmzalanan, ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşmasının bu bakımdan önemli bir araç teşkil edeceğini kaydeden Erdoğan, "Çifte vergilendirmenin önlenmesiyle, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarının müzakerelerini en kısa sürede tamamlayacağız. Sayın Başkanın El Salvador'u bölgesinin lojistik merkezine dönüştürme vizyonunu biz de destekliyoruz. Hayata geçirmeyi planladığı tüm yatırımlarda Türk firmalarının altyapı ve üstyapıda gerekli desteği vermeye hazır olduklarını ifade ettik. El Salvador'un Kalkınma projelerine desteğimizin devam edeceğini vurguladık. Görüşmelerimizde Orta Amerika özelinde bölgesel meselelerde de fikir alışverişinde bulunduk. Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ile ilişkilerimiz çok boyutlu dış politikamızın temel sütunlarından birini teşkil ediyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 15 sene önce bölgede yalnızca 6 olan diplomatik misyon sayısının bugün 17'ye yükselmiş durumda olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın İstanbul'da El Salvador dahil bölge ülkeleriyle ilişkilerimizin tarihine ışık tutacak önemli bir sergiyi açacağız. Türkiye -El Salvador arasında dostane ilişkilerin işbirliğine büyük katkı sağlayan sayın Bukele'ye teşekkür ediyorum. Toplantılarımız aldığımız kararların ve imzaladığımız anlaşmaların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.