HSK, 4 bin 236 hakim ve savcıyı kapsayan terfi çalışmasını tamamladı

Kurulun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 154 hakim ve savcı birinci sınıfa ayrıldı, 227 hakim ve savcı ise birinci sınıf oldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, 4236 Hakim ve Cumhuriyet Savcısını ilgilendiren 2021 Aralık dönemi terfi çalışmasını tamamlamıştır. 154 Hakim ve C. Savcımız birinci sınıfa ayrılmış, 227 Hakim ve C. Savcımız birinci sınıf olmuştur. Terfi eden meslektaşlarımızı kutlarız. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) (@TC_HSK) January 20, 2022