Meteorolojiden o bölge için yoğun kar uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Bolu, Karabük ve Çankırı çevreleri ile Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Bölgenin kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışların da önce yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlaması, 22 Ocak Cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar şekline dönüşmesi bekleniyor.

Bölgedeki kuvvetli kar yağışlarının 23 Ocak Pazar öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.