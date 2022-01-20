Yapımını kendi çabasıyla öğrendiği enstrümanı Avrupa'ya satıyor

Bursa'da 50 yaşından sonra kendi çabasıyla araştırıp inceleyerek, bendir yapımını öğrenen ustanın 10 yıldır yaptığı enstrümanlar, yurt dışından da talep görüyor.

Uzun süre tekstil sektöründe çalıştıktan sonra emekli olan ve müzik sektörüne atılan 62 yaşındaki Hayrettin Topaloğlu, küçük atölyesinde bendir yaparak günlerini geçiriyor.

Yapımı yaklaşık 3-4 gün süren bendir için uygun bir ağaçtan kasnak, iyi bir görsel ve ses için 2 milimetrelik papellerle kaplanıyor. Daha sonra 3 mikron kalınlığındaki oğlak derisi mumlu iplikle dikilerek kasnağa monte ediliyor.

Klasik müzik ve tasavvuf müziğinde önemli bir yeri olan bu ritim çalgısını el emeğiyle meydana çıkaran Hayrettin usta, genellikle sosyal medya üzerinden satış yaparak yurt içine ve yurt dışına bendir gönderiyor.

- "Çok büyük bir terapi oldu"