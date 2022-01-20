Zabıtalara kızıp kendini yakan kömürcünün çocukları, dava açacak

Marmaris'in Beldibi Mahallesi'nde, oğlu ile birlikte seyyar olarak sattıkları kömürleri istifledikleri arsanın belediyeye ait yeşil alan olduğunun ve bir an önce tahliye işlemlerinin yapılması gerektiğini beyan eden zabıtaların önünde üzerine benzin dökerek ateşleyen Süleyman Ekici, tedavi gördüğü hastanede olaydan bir gün sonra hayatını kaybederek toprağa verilmişti.

63 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Ekici'nin aynı mesleği yapan oğlu Nuri Ekici ve 112 Acil servis görevlisi kızı Gizem Ekici olaya isyan etti. Babalarının memleketleri Aydın'dan Marmaris'e iflas edip geldiğini alın teri ile çalışarak mücadele ederek yaşamını sürdürdüğünü belirten çocukları, olayın sorumlusu kim ise cezasını çekmesi için hukuk mücadelesi başlatacaklarını belirtti.

"Sen gelme sinirlenirsin'' diye beni getirmedi

Olayın yaşandığı arsayı Osman Tuğcu isimli vatandaştan kiraladığını ve belediyeye ait olmadığını iddia eden oğlu Nuri Ekici, olayın şokunu hala üzerinden atamadığını dile getirdi. Ekici yaptığı açıklamada, "Herkes soruyor, psikolojik sorunları var mıydı diye. Marmaris'te 12 yıldır tüm restoran ve otellere mangal kömürü verir, herkes çok sever, onlarla da sorunu asla yoktu, bir anlık cinnet geçirdi, hayatına mal oldu. Marmaris Belediyesi bu arazinin kendilerine ait olduğunu söylemiş. Bu arazi Osman Tuğcu'dan kiralanmıştır. Arazinin tapu senedi var. Ayrıca vergi dairesi ve esnaf odasına kayıtlı işletmeyiz. Daha önce bir kolejin arka tarafında olan depomuz yıkılınca buraya geldik. Arsasını kiraladığımız Osman Tuğcu bize kömürleri koyacağımız yerleri bizzat gösterdi. 6 yıldır buradayız, 10-15 gün önce babamı buradan çıkarmak için belediye zabıta ve imar yetkilileri geldi. Babam, belediye başkanı ve yardımcıları ile görüşmek için 3-4 defa gitti ama bir türlü görüşemedi. Gelen zabıta ekiplerine 200 ton kömürün kısa sürede taşınamayacağını Temmuz ayına kadar süre vermelerini istedi. "Arsa gerçekten belediyenin ise arazi kira bedeli ödemeye hazırım" dedi, defalarca. Olayın yaşandığı gün babamla Karadenizliler Derneği'nde oturuyorduk. Zabıtalar aradı arsaya gelmesini istedi. Bende geleyim dedim, babam bana "Sen gelme olacaksa bir iş öfkelisin, laf söylersin olmaz" dedi. Tamam dedim, eve gittim. 20 dakika sonra hastaneden aradılar. Babam kendini yaktığı sırada zabıta ekipleri ellerinde bekleyip öyle seyretmişler. Öğrendiğim kadarıyla elleri bellerinde yak bakalım yakabilecek misin? gibi cümleler söylemişler. Hastanede babam ağır yaralı iken "Zabıtalara söyleyin bak yaktım kendimi, içleri artık rahat etsin" dedi. Babama çevredeki kişiler haricinde zabıta müdahale etmemiş. Hala bu yaşanılanlara aklım almıyor. Ben bu kömürleri ne yapayım şimdi benim babam gitti" dedi.