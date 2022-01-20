Bakan Yanık'tan öldürülen Ömür hemşire için başsağlığı mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün genç bir kadının daha hayatı soldu. Bir suç makinesi tarafından görevi başındayken katledilen hemşiremize Allah'tan rahmet, tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyorum. Bedeli ne olursa olsun şiddetin her türlüsüyle mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bugün genç bir kadının daha hayatı soldu. #ÖmürErez



Bir suç makinesi tarafından görevi başındayken katledilen hemşiremize Allah'tan rahmet, tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyorum.



Bedeli ne olursa olsun şiddetin her türlüsüyle mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. https://t.co/UV1CCICGrQ Derya Yanık (@deryayanikashb) January 20, 2022