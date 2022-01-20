Bakan Yanık'tan öldürülen Ömür hemşire için başsağlığı mesajı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'un Kartal ilçesindeki aile sağlığı merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hemşire Ömür Erez'e Allah'tan rahmet, sağlık camiasına başsağlığı diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ocak 2022 23:22
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün genç bir kadının daha hayatı soldu. Bir suç makinesi tarafından görevi başındayken katledilen hemşiremize Allah'tan rahmet, tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyorum. Bedeli ne olursa olsun şiddetin her türlüsüyle mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bugün genç bir kadının daha hayatı soldu. #ÖmürErezDerya Yanık (@deryayanikashb) January 20, 2022
Bir suç makinesi tarafından görevi başındayken katledilen hemşiremize Allah'tan rahmet, tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyorum.
Bedeli ne olursa olsun şiddetin her türlüsüyle mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. https://t.co/UV1CCICGrQ