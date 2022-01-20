İYİ Partili Çelik'ten CHP'ye sert sözler: Bizi yok sayıyorlar

Millet İttifakı ortakları CHP ve İyi Parti'nin çeşitli konularda anlaşmazlıklara düştükleri iddiası, son günlerde yüksek sesle dile getirilmeye başlanmıştı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in sosyal medya hesabı üzerinden CHP'ye yönelik yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti.

"İYİ PARTİ OYLARIYLA SEÇİLDİKLERİNİ UNUTMUŞLAR"



CHP'li belediyelerin, İYİ Partilileri yok saydığını belirten Çelik, ""2019 mahalli seçimlerinde, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere AKP'nin kaleleri Millet İttifakı (İYİ Parti ve CHP) tarafından kazanıldı. Ancak, CHP'li belediyeler ve başkanları (özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Millet İttifakı çatısı altındaki ittifak ortakları İYİ Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutmuş görünmektedirler" dedi.

"YAPILAN, ASLA KABUL EDİLEMEZ"



İYİ Parti teşkilatlarıyla istişare dahi edilmediğini aktaran Çelik, "Bu belediyeler ve başkanları; İYİ Parti il ilçe teşkilatlarını ve milletvekillerini yok sayıp herhangi bir konuda istişare etmekten bile imtina etmektedirler. İYİ Parti, ittifak gereklerine her türlü saygıyı gösterip bu iş birliği için her türlü gayreti sürdürürken CHP'li belediye ve belediye başkanlarının bu tavrı asla kabul edilemez" diye konuştu.

"CHP'NİN TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAKTIR"



İYİ Partili Çelik'in açıklamalarının devamı şu şekilde: "Aynı yaklaşımın; 2023 Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerini Millet İttifakı'nın kazanmasından sonra da devam edeceği ortadadır. Bu sebeple, 2023 seçimleri için İYİ Parti ve CHP'nin yapacağı ittifak müzakerelerinde CHP'nin bugünkü tavrı belirleyici olacaktır."