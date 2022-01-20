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Sokak Köpekleri okula giderken bir çocuğa daha saldırdı

Manisa'nın Gördes ilçesinde 19 Ocak sabah 08.30'da okula gitmek için evinden çıkan 11 yaşındaki Furkan Sakız isimli 5. sınıf öğrencisi sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin sağ bacağından ısırarak yere düşürdüğü çocuğun imdadına çevredeki esnaf yetişti. 3 gün okula gidemez raporu verilen küçük çocuk ve ailesi sokak köpeklerinin başkalarına zarar vermemesi için gerekli çalışmanın yapılmasını istedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 20 Ocak 2022 23:54
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Manisa'nın Gördes ilçesinde 19 Ocak Perşembe günü okula gitmek için 08.30'da evinden çıkan 11 yaşındaki Furkan Sakız evden ayrıldıktan 5 dakika sonra arkasından saldıran bir sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralandı. Köpeğin sağ bacağından ısırması üzerine biranda acı içinde yere yığılan küçük çocuğun imdadına çevre esnafı yetişti. Saldırgan köpek ve arkasından gelen diğer köpekleri kovalayan esnaf küçük çocuğu Gördes Devlet Hastanesi acil servisine götürerek tedavisini yaptırdı. Küçük çocuğa 3 gün okula gidemez raporu verildi.

"Başka çocuklar ve aileler bu acıyı yaşamasın"
Oğluna köpek saldırdığını ve esnaf tarafından kurtarıldığını duyar duymaz hastanenin acil servisine gittiklerini kaydeden Baba Muzaffer Sakız, "Oğlum sabah 08.30'da evden çıkıyor okula gitmek için biraz ileride köpek saldırısına uğruyor. Arkadan gelip oğluma saldırıyor ve oradaki esnaf arkadaşlar gelip oğlumu kurtarıyorlar ve acil servise gidiyoruz. Evden 08.30'da çıktı olay 08.35 gibi oldu. Bir tane köpek saldırıyor ama arkasında 2-3 tane daha köpek varmış oradaki arkadaşlar öyle söyledi. Doktor ilk tedavisini yaptı aşılarını yaptı. Herhangi bir ateş veya başka bir durumda tekrar gelin dediler. Şu anda iyi. Şikayetçiyim. Gördes Belediyesi acilen bu köpekleri sokaktan acilen toplamalı ve barınak yapılmalı. Ne yapılması gerekiyorsa yapılması gerekiyor. Bir tane daha çocuğumuz, geleceğimiz kesinlikle ve kesinlikle zarara uğramamalı. Bunlar bizim canımız. Bir çocuk daha zarar görse o da bizim canımız. Gördes'te yüzlerce başıboş köpek var. Buna önlem alınmalı. Yüzlerce köpek var. Niye çözüm bulunmuyor anlamıyorum." dedi.

"Canım çok acıdı"
Yaşadığı korku dolu anları anlatan Gördes Fatih Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Furkan Sakız, "Arkamda gizlice köpek gelmiş bacağımdan tuttu ben de yere düştüm. O da ısırdıktan sonra kaçtı. Bir taneydi ama arkada da köpekler vardı. Bir esnaf yardım etti. Canım çok acıdı. Bu bir daha olabilir. Arkadaşlarımın da başına gelebilir. Bu köpekler arkadaşlarıma da saldırmış. Bunlara bir önlem alınması lazım artık." diye konuştu.
Sokağa çıkmaktan artık korkar hale geldiklerini kaydeden Anne Mediha Sakız, "Ben artık korkuyorum. Mahallemizde çocuklar olsun, yetişkinler olsun herkesi ısırıyorlar. Sokağa çıkmaya korkuyoruz. Gereken neyse yapılsın artık" dedi.

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