21 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beyoğlu Belediyesinin düzenlediği Beyoğlu Buluşmaları'na katılacak.
(İstanbul/19.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Altındağ'daki Kavaklı Köyü İlkokulu'nda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni'ne katılacak.
(Ankara/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- TÜİK, ocak ayı Tüketici Güven Endeksi'ni, Kasım 2021 dönemi Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni ve geçen yılın üçüncü çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı İbrahim El Araby ve beraberindeki heyetle TOBB'da düzenlenecek toplantıda bir araya gelecek.
(Ankara/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya gelecek.
(Cenevre)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın ilk maçında Yılport Samsunspor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek.
(Samsun/19.00)
2- TFF 2. Lig'de 21. hafta Beyaz Grup'ta yapılacak tek maçla başlayacak.
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.30)
4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftası Eczacıbaşı Dynavit-Sarıyer Belediyespor maçıyla; AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftası Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası mücadelesiyle başlayacak.
(İstanbul/18.00/Bursa/16.00)
5- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta teklerde ana tablo 3. tur maçları başlayacak.
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