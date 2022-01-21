FED'in faiz politikası Türkiye'yi etkilemez: 8 trilyonluk finansal varlığımız var
Türkiye'deki finansal varlıkların toplamı 8 trilyon TL. Yabancı yatırımcının payı %8. Türkiye'den çıkma ihtimali bulunan sıcak para tutarı 20-25 milyar dolar civarında. Borsada duran bu paranın da yüksek getiri nedeniyle Türkiye'den çıkma ihtimali düşüktür. FED'in faiz arttırmasının bize etkisi çok az olacaktır.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB), 31 Aralık 2021 yılsonu finansal piyasa özet verilerine göre; Türkiye'deki finansal varlıkların toplamı 8 trilyon TL seviyelerine çıktı.
Finansal varlık dağılımı şöyle:
Hisse senedi varlıkları
873 milyar TL
Tahvil bono varlıkları toplamı 2,280 trilyon TL
Mevduat toplamı
4,787 trilyon TL
Yurt içi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) finansal varlıkları 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 39 artarak (2 trilyon lira) 7,3 trilyon lira oldu.
Dağılımı:
Hisse senedi varlıkları yüzde 525 milyar lira
Tahvil bono toplamı
2,233 trilyon lira
Döviz mevduatları
2,728 trilyon lira,
TL mevduatları
1,8 trilyon lira.
Yurt dışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıkları bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 artarak 653,3 milyar lira oldu.
Dağılımı:
Hisse senedi varlıkları yüzde 347,7 milyar lira
Döviz mevduatları
258 milyar lira,
Tahvil bono toplamı
47 milyar TL
YABANCI YATIRIMCI PAYI YÜZDE 8
Türkiye ekonomisine baktığımızda 2021 yılsonu finansal varlıklarımızın içinde yabancı yatırımcının payı %8'ler civarında. Yabancı yatırımcının Türkiye'deki 45 milyar dolarlık varlıklarının yarısı özellikle komşu ülke vatandaşlarının güvenli liman olarak gördükleri Türkiye'ye getirdikleri döviz mevduatlarından oluşmaktadır. Türkiye'den çıkma ihtimali bulunan sıcak para tutarı 20-25 milyar dolar civarındadır. Bu paralar da şu anda borsada ve borsadaki getiri de yüksek olduğu için bu paraların Türkiye'den çıkma ihtimali oldukça düşüktür.
2022'DE BÜYÜKLÜK 10 TRİLYON DOLAR OLACAK
Türkiye ekonomisinde önemli bir değişim gerçekleşiyor. Bu değişimin temel prensibi ülke içindeki kaynakları etkin ve doğru kullanarak sağlıklı; kalıcı ve sürdürülebilir büyüme yakalamaktır. Burada kritik konu ülke içindeki kaynakların etkin ve doğru kullanımı.
Türkiye ekonomisi 2022 yılında yaklaşık 10 trilyon liralık bir büyüklüğe ulaşacaktır.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız