FED'in faiz politikası Türkiye'yi etkilemez: 8 trilyonluk finansal varlığımız var

Hisse senedi varlıkları yüzde 525 milyar lira

Tahvil bono toplamı

2,233 trilyon lira

Döviz mevduatları

2,728 trilyon lira,

TL mevduatları

1,8 trilyon lira.

Yurt dışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıkları bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 artarak 653,3 milyar lira oldu.

Dağılımı:

Hisse senedi varlıkları yüzde 347,7 milyar lira

Döviz mevduatları

258 milyar lira,

Tahvil bono toplamı

47 milyar TL

YABANCI YATIRIMCI PAYI YÜZDE 8

Türkiye ekonomisine baktığımızda 2021 yılsonu finansal varlıklarımızın içinde yabancı yatırımcının payı %8'ler civarında. Yabancı yatırımcının Türkiye'deki 45 milyar dolarlık varlıklarının yarısı özellikle komşu ülke vatandaşlarının güvenli liman olarak gördükleri Türkiye'ye getirdikleri döviz mevduatlarından oluşmaktadır. Türkiye'den çıkma ihtimali bulunan sıcak para tutarı 20-25 milyar dolar civarındadır. Bu paralar da şu anda borsada ve borsadaki getiri de yüksek olduğu için bu paraların Türkiye'den çıkma ihtimali oldukça düşüktür.

2022'DE BÜYÜKLÜK 10 TRİLYON DOLAR OLACAK

Türkiye ekonomisinde önemli bir değişim gerçekleşiyor. Bu değişimin temel prensibi ülke içindeki kaynakları etkin ve doğru kullanarak sağlıklı; kalıcı ve sürdürülebilir büyüme yakalamaktır. Burada kritik konu ülke içindeki kaynakların etkin ve doğru kullanımı.

Türkiye ekonomisi 2022 yılında yaklaşık 10 trilyon liralık bir büyüklüğe ulaşacaktır.