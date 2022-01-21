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HDP'den skandal Semra Güzel savunması: Terör değil, duygusal ilişki

Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li vekil Semra Güzel için süreç başladı. Beş kişilik Hazırlık Komisyonu oluşturulurken partisi ise rezaleti "İlişkileri terörden değil aşktan" diye savundu.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 21 Ocak 2022 07:44
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HDP'den skandal Semra Güzel savunması: Terör değil, duygusal ilişki

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmek için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verdi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında dün toplanan Karma Komisyon, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP'li Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla düzenlenen iki yasama dokunulmazlığı dosyasını ele aldı. Toplantıda, dosyayı görüşmek için beş kişilik Hazırlık Komisyonu kuruldu. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, Hazırlık Komisyonuna üye seçildi.

'DUYGUSAL İLİŞKİ' SAVUNMASI

Basına kapalı yapılan Karma Komisyon toplantısında, edinilen bilgilere göre HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Güzel'le öldürülen terörist Volkan Bora arasında 'duygusal ilişki' bulunduğunu belirterek, Güzel'in bu ilişki sebebiyle suçlanamayacağını savundu. Beştaş'ın "Güzel ve Bora Harran Üniversitesinde öğrenciyken tanışmışlar ve sonra nişanlanmışlar. Aralarındaki ilişki terör değil; duygusal ilişki. Dosyadaki fotoğraflar da nişanlısı ile görüşmeye gittiğinde çekilmiş. Gittiğinde dört gün kalmış ve dönmüş. Bu resimler 2019 yılında emniyet tarafından bulunmuş. Savcılıkta da var. Ta ki bugüne kadar bir işlem yapılmıyor. Sonra fotoğraflar sızdırılıyor ve fezleke geliyor" dediği öğrenildi.

BİR AYLIK SÜRE VAR

Komisyon en geç bir ay içinde dokunulmazlık fezlekesi üzerindeki çalışmasını tamamlayarak, rapor yazacak. Güzel, hem 'Hazırlık Komisyonu'nda hem de 'Karma Komisyon'da savunma yapabilecek.

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