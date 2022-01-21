İETT şoförüne tekme tokatlı saldırı! Şoförün burnunu kırdılar
İSTANBUL Sultanbeyli'de maddi hasarlı kaza sonrası, Panelvan minibüs sürücüsü ile yanındaki 4 saldırgan şahıs İETT şoförünü herkesin gözü önünde tekme ve yumruklarla darb etti. Dehşet dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün akşam 20.00 sıralarında Sultanbeyli'de Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 ÜS hattı ile Üsküdar- Sultanbeyli'ni seferini gerçekleştiren İETT şoförü Sezgin Kayır, Sultanbeyli'de Sanayi durağında yolcularını indirip hareket ettiği sırada 34 EF 3768 plakalı panelvan minibüs sürücüsü soldan otobüsün önüne kırdı. İETT otobüsü sol tarafa geçmeye çalışsa da minibüsün aynası kırıldı.
İETT şoförü kaza raporu tutulmasını isteyince
İETT şoförü Kayır, araçtan inerek 4 durak sonraki peronlara geçip kaza raporunun tutulmasını istedi. Kazaya sinirlenen panelvan minibüs şoförü ile yanındaki 4 kişi İETT şoförüne tekme, tokat atarak, saldırdı. Aldığı yumruk darbeleri ile yere yığılan otobüs şoförünün yardımına yolcular yetişti. Otobüs şoförüne saldırıyı gerçekleştiren şahıslar hızla olay yerinden uzaklaştı.
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