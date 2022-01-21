Altının yüzde 80'ini tükettik! Rezervler 18 yıl içinde tükenecek

İnsanoğlu altınla 6 bin yıl önce tanıştı. Milattan önce 4000'de Doğu Avrupa'da dekoratif eşya üretiminde kullanılan altın sonraları mücevher olarak insanları süsledi. Milattan önce 3000'de ise ticarette kullanılmaya başlandı. Yaklaşık 2500 yıl önce para üretiminde artık altın vardı. O günden bu yana altın önemli bir yatırım aracı oldu. Altını bu kadar kıymetli yapan ise 'sınırlı' olması. Zira yeryüzünde bilinen altın rezervlerinin 5 dördü çıkarıldı ve sadece 5'te biri kaldı.

Kalo Gold'un desteğiyle hazırlanan bir analizde dünyada çıkarılmış ve çıkarılmayı bekleyen altın miktarı hakkında çarpıcı rakamlar yer alıyor. Dünya Altın Konseyi verilerine dayandırılan analize göre, madenlerden tarih boyunca toplam 201 bin 296 ton altın çıkarılırken, yeraltı rezervlerinde 53 bin ton altın kaldığı tahmin ediyor. Yerin üzerindeki altının tümü yan yana getirilseydi, ortaya sadece 22 metre genişliğinde ve yüksekliğinde bir küp çıkacağı hesaplanıyor. Peki bugüne kadar madenlerden gelen bu altınlar tam olarak nerede?

✔ Şimdiye kadar çıkarılan tüm altının neredeyse yarısı mücevher şeklinde tutuluyor. Hindistan ve Çin, 2020'de küresel mücevher talebinin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturarak altın takı tüketimi için en büyük pazarlar oldu.

✔ Altında en büyük kullanım alanlarından bir diğer yatırım. Altın destekli borsa yatırım fonlarında (ETF'LER) külçe, madeni para veya külçe olarak 44 bin tondan fazla altın tutuluyor.

✔ Yatırımcıların yanı sıra merkez bankaları da en büyük altın sahipleri arasında yer alıyor. Merkez bankaları varlıklarını çeşitlendirmek ve kurdaki değişimlere karşı korunmak amacıyla genellikle altın tercih ediyor. Merkez bankalarının altın varlıkları, yer üzerindeki altının neredeyse 5'te birini oluşturuyor. 2021 itibariyle bankaların elindeki varlıklar 35 bin tonu aşıyor.