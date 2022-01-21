Eksi 22 derecede at yarışı
Kars'ın Selim ilçesinde eksi 22 derecede at yarışı düzenlendi. Karlı zeminde yapılan yarış, ilginç görüntülere sahne oldu.
Kaynak : DHA
Eklenme : 21 Ocak 2022 10:07
Selim ilçesine bağlı Akçakale köyünde düzenlenen at yarışına komşu köylerdeki biniciler, yoğun ilgi gösterdi. 8 binicinin katıldığı 11 kilometrelik parkurda yapılacak yarış öncesi atlar gezdirildi. Yapılan hazırlıkların ardından hakemin işaretiyle yarış başladı.
Karlı zeminde yaklaşık 20 dakika süren yarışı az sayıda kişi izledi. İzleyiciler, tezahürat yaparak binicilere destek verdi.
Heyecana sahne olan yarışı, Koşapınar köyünden Berkan Bozkuş, Arap isimli atıyla kazandı. İkinciliği Akçakale köyünden Murat Erdemir, üçüncülüğü ise Karahamza köyünden Fuat Bozkuş elde etti.
Yarışçılardan Serkan Cantepe, her türlü hava koşullarında at yarışı düzenlediklerini ve bundan da keyif aldıklarını söyledi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
Danıştay'dan güvenlik soruşturmaları konusunda önemli karar
Danıştay 5. Dairesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı nedeniyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması hukuka aykırıdır dedi.
Memurun görevi icabı mevzuatı takip etmemesi oluşan hatalı işlemler kamu zararı mıdır?
Sayıştay Dördüncü Dairesi, Özel Kalem Müdürlüğünden programcı kadrosuna sınavsız olarak atanan kişi ile ilgili işlemde mevzuatın son durumundan haberdar olmadıklarını iddia eden kişilere ders niteliğinde bir karar verdi.
Selçuk Üniversitesi hatalı ön değerlendirme sonuçlarını düzeltti!
Selçuk Üniversitesi öncelikli alan araştırma görevlisi alımlarında ön değerlendirme sonuçlarındaki hatayı düzeltti!
Düz memurluğa atanan öğretmenin kararı, Danıştay'dan döndü
Danıştay 2. Dairesi, Öğretmenler hakkında yürütülen idari soruşturmaya istinaden hizmet sınıfı değiştirilmek suretiyle görev ve unvan değiştirilmesi sonucunu doğuran atama işlemi tesis edilebilmesi için soruşturulan öğretmenin yetersizliği nedeniyle öğretmenlik görevini yapamayacağı hususunun sabit olduğunun kesin, yeterli ve her türlü şüpheden uzak, inandırıcı delillerle ortaya konulmuş olması gerektiğini belirtti
Sendika yöneticisinin usulsüz harcamaları nasıl tahsil edilir?
Sendika yöneticilerinin usulsüz harcamaları için nereye ve nasıl dava açılır?
Kamuda 'dehşet dengesi' ve kötü bürokratların 'iyi bürokratları' kovması!
Ak Parti Hükümetinin ilk yıllarında bürokrasinin büyük bir direnciyle karşı karşıya kalınmıştı. Bakanlar haklı olarak bazı değişiklikler yapmaya ve güven içerisinde çalışmak istediği ekipler kurmaya çalışıyor, ancak yargı adeta mevcut kadrolara kalkan oluyordu.
8 Eylül 1999 tarihi sonrasında göreve başlayan memurlar, nasıl erken emekli olabilir?
8 Eylül 1999 sonrası göreve başlayanlar kadın ve erkek memurlar 25 yıldan daha az hizmetleri üzerinden nasıl emekli olabilirler?
MEB'den ek derslere dair iki yeni görüş yazısı
Milli Eğitim Bakanlığı ek ders ödemelerine dair iki yeni görüş yazısı yayımladı
Kadroya geçirilen sözleşmelilerin eş durumu naklinde son nokta konuldu
Sözleşmeli personelin naklinde son noktayı Danıştay koydu! 5 yıldan önce yapılamaz
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Canlı yayında muhabire araç çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti
ABD’nin Batı Virginia eyaletinde canlı yayına bağlandığı sırada WSAZ-TV muhabiri Tori Yorgey’e SUV tipi araç çarptı. Kazanın ardından Yorgey, hiçbir şey olmamış gibi kamera karşısına geçerek yayına kaldığı yerden devam etti.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak