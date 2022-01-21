Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kaybıyla 2.011,16 puandan tamamladı
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,04 puan azalırken, toplam işlem hacmi 30,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,35 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,59 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 1,86 ile ulaştırma oldu.
Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin küresel ölçekte risk algısını yükselttiğini ve pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu, bölgedeki askeri hareketliliğin de yakından takip edildiğini kaydetti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hedeflerinin Ukrayna'daki gerilimi düşürmek olduğunu belirterek, "Rusya'nın önünde iki yol bulunuyor, ya diplomasi yolunu seçer ya da çatışmayı tercih edebilir." dedi.