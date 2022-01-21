Milli Gazete: 2 önemli ekonomi bürokratı istifa etti

Milli Gazete'de yer alan habere göre; Son günlerde kulislerde dikkat çeken bir iddia yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun istifa ettiği konuşuluyor.

İKİ KRİTİK İSİM

Ankara kulisleri son dönemlerde yeni istifa iddiaları ile dalgalanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi politikaları nedeniyle bir çok ismin istifa edeceği iddia ediliyor. İstifa edecek isimlerin netliği belli olmasa da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddia ediliyor.

''KAVCIOĞLU İSTİFA ETTİ ERDOĞAN KABUL ETMEDİ''

Kulislerde konuşulanlara göre TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun istifa etti ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu kabul etmedi. TÜİK Başkanı Dinçer'in istifasının ise hala Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşmadığı ifade edildi. Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız