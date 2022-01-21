TMO önünde 'ucuz yağ' kuyruğu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ülke genelinde 5 litrelik ayçiçek yağını 99 liradan satışa sundu.

Fiyatı 200 liraya kadar çıkan yağı ucuza almak isteyen Kütahyalılar günün erken saatlerinde kurum önüne gelerek soğuk havaya rağmen sırada beklediler.

Gazete Duvar'dan Cansu Aydemir'in haberine göre kurum önünde oluşan yağ kuyruğuna tepki gösteren bir vatandaş: Ne hale geldik, bu kadar insana reva mı bu! diyerek tepki gösterdi.

Kuyrukta bekleyen başka bir vatandaş ise: Aynı aileden birden fazla kişinin sıraya girmesine "Ben de kuyruktaydım. Açgözlülükten başka bir şey değil. Kızı, hanımı, babaları kuyrukta. Zaten kişi başına 10 kilo veriyorlar. Nedir bu doyumsuzluk" diyerek tepkisini dile getirdi.