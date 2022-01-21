Sömestir tatilinde tren seferlerinde 20 bin ek kapasite

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, sömestir tatili dolayısıyla artan yolcu yoğunluğunu karşılamak amacıyla yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel tren seferlerinde yaklaşık 20 bin ilave kapasite oluşturdu.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, AA muhabirine, kurum olarak 24 Ocak-4 Şubat dönemini kapsayan sömestir tatilinde artan yolcu talebini karşılamak için çeşitli tedbirler aldıklarını söyledi.

Vatandaşların konforlu ve rahat bir ortamda seyahatlerini sağlamayı amaçladıklarını belirten Pezük, bunun için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Sömestir tatilinde, kış mevsiminin hava koşulları da dikkate aldığında tüm trenlere talebin daha da arttığına dikkati çeken Pezük, bu nedenle Ankara-Konya-Ankara ve Ankara-İstanbul-Ankara hatlarında ilave seferler gerçekleştirileceğini bildirdi.

Pezük, şu bilgileri verdi:

"İlave seferleri YHT'lerle sınırlı tutmadık. Ana hat ve bölgesel trenlere, yarıyıl tatili başlangıcı ve bitişinde vagon ilaveleri yapacağız. Böylece bütün tren seferlerinde yaklaşık 20 bin ek kapasite sağlamış olacağız. YHT'ler 21-23 Ocak, 28-30 Ocak, 4-6 Şubat tarihlerinde Ankara'dan Konya'ya saat 14.50, Konya'dan Ankara'ya saat 18.40'ta hareket edecek. 22-23 Ocak, 5-6 Şubat tarihlerinde Ankara'dan İstanbul-Söğütlüçeşme'ye saat 08.15, İstanbul- Söğütlüçeşme'den Ankara'ya ise saat 14.05'te bu trenlerin hareketi başlayacak. Böylece toplamda 9 bin 700 kişilik kapasite artışı sağlanacak. İlave YHT'lerle tatile giden yolcularımız, evlerinin konforunda, hızlı yolculuk yapacak."

Ana hat ve bölgesel trenlerden İzmir Mavi, Konya Mavi, Ege, Erciyes, Fırat, Pamukkale ve Ankara ekspresleri ile Uzunköprü-Halkalı ve Kapıkule-Halkalı bölgesel trenlerine ilave edilecek toplam 152 vagonla her güzergahta yolcu kapasitesini artıracaklarına dikkati çeken Pezük, "Böylece ana hat ve bölgesel trenlerimizde de yarıyıl tatili boyunca 10 bin 320 ilave koltuk satışa sunulacak. Çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerine şimdiden iyi bir tatil diliyoruz." diye konuştu.