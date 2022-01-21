Dolar haftayı yükselişle kapattı
Dolar haftayı 13,39 TL seviyesinde, avro ise 15,20 TL seviyesinde kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ocak 2022 17:19
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|13,3550
|13,3570
|13,3950
|13,3970
|Avro
|15,1790
|15,1810
|15,2030
|15,2050
|Sterlin
|18,2180
|18,2340
|18,1660
|18,1820
|İsviçre Frangı
|14,6000
|14,6020
|14,6870
|14,6890
|ANKARA
|ABD Doları
|13,3270
|13,3870
|13,3940
|13,4010
|Avro
|15,1410
|15,2210
|15,1650
|15,2450
|Sterlin
|18,1440
|18,3340
|18,1020
|18,2810