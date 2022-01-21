Enflasyon hesabı değişti, artık internet fiyatları da dahil edilecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), internet üzerinden satışı her geçen gün artan bazı ürünlerin fiyatını da enflasyon hesaplamasında dikkate alacak.

AA muhabirinin TÜİK'ten edindiği bilgiye göre, internet üzerinden mal ve hizmet satın alımları her geçen gün daha da yaygınlaşırken istatistik ofislerinin söz konusu zengin veri kaynağını göz ardı etmemesi önem taşıyor.

İnternet fiyatlarının TÜFE'ye entegre edilmesinin gerekli hale geldiği değerlendirilirken, böylece istatistik üretiminde veri derleme sıklığının daha yüksek ve daha büyük hacimli olması hedefleniyor. Söz konusu verilerin mevcut yapıyı geliştirmek ve yeni değişkenleri elde etmek için büyük bir fırsat sunduğu düşünülüyor.

Otomatik olarak bir web kaynağından veri derlemeye veri kazıma (web scraping) deniliyor. Bu genellikle bir kazıyıcı (scraper) yardımıyla oluyor ve daha gelişmiş istatistiksel analizler için ham veriyi derleyip temizliyor.