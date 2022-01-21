Markete giren hırsız, soygun sonrası soda içti
Karabük'te markete giren hırsız, muhasebe bölümündeki kasa ile yazar kasalardaki paraları aldıktan sonra soda içti. O anlar marketin güvenlik kameralarına yansıdı.
Karabük'te havalandırma penceresinden girdiği markette kasaları boşaltan hırsız, dolaptan soda alarak içti.
Önceki gün sabah saatlerinde Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'ndaki bir markete meydana gelen olayda hırsız, marketin arka kısmında bulunan havalandırma penceresini kırarak içeri girdi.
Önce muhasebe bölümüne gidip kasanın içini boşaltan hırsız, daha sonra içeride bir süre gezdikten sonra yazar kasaları açarak içindeki paraları aldı
Kasaları boşalttıktan sonra dolaptan soda alıp içen hırsız, girdiği havalandırma penceresinden çıkarak kaçtı. O anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.