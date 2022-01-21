TikTok'a ücretli abonelik geliyor...

Kısa bir süre önce kendi ücretli abonelik sistemini test etmeye başlayan Instagram'ın ardından TikTok da furyaya katılım sağladı. Popüler kısa video platformu, ücretli abonelik sistemi üzerinde çalıştığını doğruladı.

ABD merkezli sosyal medya devi Instagram, kısa bir süre önce kendi ücretsiz abonelik sistemini test etmeye başladı. Kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test edilen özellik sayesinde, içerik üreticilerin aylık bazda abonelik ücreti belirleyebileceği ifade edildi. Bu sayede platforma, abonelere özel hikayeler ve canlı yayınların geleceğinin de altı çizildi.

Aksam.com.tr'nin Gizchina'dan aktardığı habere göre, Instagram'ın ardından TikTok da furyaya katıldı ve ücretli abonelik sistemi üzerinde çalıştığını doğruladı. İçerik üreticilere özel bahşiş özelliğinin de yer aldığı platformda, ücretli abonelik özelliğinin devamlı bir gelir modeli oluşturacağı dile getirildi.

ÜCRETLİ ABONELİK ÖZELLİĞİ, "SİZİN İÇİN" ALGORİTMASINI ETKİLEYEBİLİR

Diğer yandan, ücretli abonelik özelliğinin, TikTok'taki "Sizin İçin" algoritmasını etkileyebileceği tahmin ediliyor. "Sizin İçin" özelliği, kullanıcıların belirli içerik üreticileri takip etmeseler de içeriklerine erişebilmesine olanak tanıyor. Ücretli abonelik sisteminin platforma entegre edilmesinin ardından bu özelliğe de güncelleme gelmesi bekleniyor.