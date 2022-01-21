İBB, İŞKUR'a bildirmeden yüzlerce işçi almış
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın denetimleri kapsamında İBB'nin iştirak şirketi olan İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'nin (İSPER) 489 işçiyi İŞKUR'a bildirmeden işe aldığı belirlendi. Bir vatandaş İBB'nin iştirak şirketi İSPER'de birtakım usulsüz işlemler yapıldığını belirterek ihbarda bulundu.
İhbarda İSPER'in İŞKUR'a bağlı bulunduğuna ait belge bulunmasına rağmen kararname ile kadroya geçirilen işçilerin belediye bünyesinde çalıştırılmaları gerekirken başka şirketlerde çalıştırıldığı ifade edildi. Ayrıca belediye bünyesindeki diğer şirketlere yine İSPER aracılığıyla eleman temini yapıldığını belirtilirken, belediye bünyesindeki firmaların işçi alımının İŞKUR'a bildirilmediğine dikkat çekildi.
İKİ MÜFETTİŞ ARAŞTIRMA İÇİN GÖREVLENDİRİLDİ
İhbar içeriğinde İSPER bünyesinde vatandaşların kimlik numaraları gibi kişisel bilgileri kanun gereği imha etmesi gerekirken imha edilmediği iddia edildi. Belirtilen konuların 'Özel İstihdam Ofisi' mevzuatına aykırı olduğunu belirten ihbarcı gereğinin yapılmasını talep etti. İhbar üzerine harekete geçen Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi ve İş Müfettiş Yardımcısını iddiaların araştırılması için görevlendirdi.
İŞKUR'DAN ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU BELGESİ İSTEDİ