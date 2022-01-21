İBB, İŞKUR'a bildirmeden yüzlerce işçi almış

İhbarda İSPER'in İŞKUR'a bağlı bulunduğuna ait belge bulunmasına rağmen kararname ile kadroya geçirilen işçilerin belediye bünyesinde çalıştırılmaları gerekirken başka şirketlerde çalıştırıldığı ifade edildi. Ayrıca belediye bünyesindeki diğer şirketlere yine İSPER aracılığıyla eleman temini yapıldığını belirtilirken, belediye bünyesindeki firmaların işçi alımının İŞKUR'a bildirilmediğine dikkat çekildi.

İKİ MÜFETTİŞ ARAŞTIRMA İÇİN GÖREVLENDİRİLDİ

İhbar içeriğinde İSPER bünyesinde vatandaşların kimlik numaraları gibi kişisel bilgileri kanun gereği imha etmesi gerekirken imha edilmediği iddia edildi. Belirtilen konuların 'Özel İstihdam Ofisi' mevzuatına aykırı olduğunu belirten ihbarcı gereğinin yapılmasını talep etti. İhbar üzerine harekete geçen Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi ve İş Müfettiş Yardımcısını iddiaların araştırılması için görevlendirdi.

İŞKUR'DAN ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU BELGESİ İSTEDİ

İddiaların araştırılması için görevlendirilen müfettişler İSPER'in 9 Şubat 2021'de işçi ücretlerinin düşürülmesi konusunda inceleme teftişi geçirdiğini tespit etti. İSPER ayrıca 11 Mayıs 2020'de İŞKUR'a başvuruda bulunarak Özel İstihdam Bürosu kurmak için izin belgesi talep etti. İŞKUR ise şirket incelemesinin ardından 21 Mayıs'ta de söz konusu belgeyi İSPER'e verdi. İSPER, İŞKUR'a bilgi vererek işçi tayini yapılması için faaliyet gösteren Özel İstihdam Bürosu'nun yükümlülüğünü yerine getirmediği yönündeki ihbar üzerine detaylı inceleme başlattı.

489 İŞÇİYİ İŞKUR'A BİLDİRMEDEN İŞE ALDILAR

Müfettişlerin incelemesine göre İSPER'in 73 ayrı SGK dosyası üzerinden toplamda 15 bin 274 işçinin istihdam edildiğini tespit edildi. Müfettişler 15 iş yerinde toplamda 51 işçi ile görüşme yaptı. Görüşmeler sonucunda İSPER'in 489 işçiyi İŞKUR'a işe alım ilanı vermeden gizlice aldığı ve bu durumu da İŞKUR'a bildirmediği tespit edildi.

AÇIKLAMA ŞAŞIRTMADI: İŞKUR'A SEHVEN BİLDİREMEDİK

Konuyla ilgili İSPER yetkilileri tarafından müfettişlere yapılan beyanda ise, İSPER tarafından yapılan 489 kişilik işçi alımının pandemi döneminde aciliyetten dolayı yapıldığının ve işe alım ilanlarının İŞKUR'a bildirilmemesinin sehven olduğu ifade edildi.

276 SAYFALIK RAPOR HAZIRLANDI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan 276 sayfalık raporda, İSPER bünyesine alınan 489 işçinin 73 ayrı projede geçişler yaptırdıkları, çalışanların sabit bir kuruluşta kalamadıkları ancak her iş değiştirme sırasında işçilerden ayrı ayrı muvafakat alındığı belirlendi. Bu kapsamda 314 işçinin İBB'ye bağlı kuruluşlar arasında geçişinin yapıldığı ve geçişlerin çoğunluğunun İstanbul Güvenlik A.Ş.'ye sağlandığı ortaya çıktı. 906 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI Raporda, 1 Kasım 2020 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında ilk defa işe alınan 330 işçinin 1 Ocak 2021 ve 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında ise ilk defa işe alınan 159 işçinin işe alımlarından önce İŞKUR'a bildirimde bulunmadığı ifade edildi. 4904 sayılı kanun kapsamında yasal zorunluluğunu yerine getirmeyen İSPER'e her bir işçi için toplamda 906 bin 17 liralık idari para cezası uygulandı. Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız