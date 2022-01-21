Yaşlı sayısı artan Almanya her yıl 400 bin nitelikli işçi alacak

52 ilde kar alarmı: AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyete geçti
52 ilde kar alarmı: AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyete geçti
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
KVKK: Halı saha maçı görüntüsü rıza alınmadan kaydedilemez
KVKK: Halı saha maçı görüntüsü rıza alınmadan kaydedilemez
Altının yüzde 80'ini tükettik! Rezervler 18 yıl içinde tükenecek
Altının yüzde 80'ini tükettik! Rezervler 18 yıl içinde tükenecek
Polis memuru, kızının ilk karnesini görmeden hayatını kaybetti
Polis memuru, kızının ilk karnesini görmeden hayatını kaybetti
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
THY: Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi
THY: Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi
Öğrencilerine son kez karne verdi
Öğrencilerine son kez karne verdi
Ömür hemşirenin katili tutuklandı
Ömür hemşirenin katili tutuklandı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı: Trafik yüzde 90'a ulaştı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı: Trafik yüzde 90'a ulaştı
Sözcü'nün ilahiyatçı yazarı Belediyenin Proje İnşaat şirketinde YK üyesi oldu!
Sözcü'nün ilahiyatçı yazarı Belediyenin Proje İnşaat şirketinde YK üyesi oldu!
Bakan Özer'den tüm personeline teşekkür belgesi
Bakan Özer'den tüm personeline teşekkür belgesi
Sezen Aksu tartışmasına Erdoğan da katıldı: O dilleri koparmak bizim görevimizdir
Sezen Aksu tartışmasına Erdoğan da katıldı: O dilleri koparmak bizim görevimizdir
Erdoğan: Enflasyon üzerindeki köpüğü de kısa sürede alacağız
Erdoğan: Enflasyon üzerindeki köpüğü de kısa sürede alacağız
Öğretmene, sosyal medyada utandıran paylaşımlara suç duyurusu
Öğretmene, sosyal medyada utandıran paylaşımlara suç duyurusu
EYT için masadaki 5 formül
EYT için masadaki 5 formül
Öğrencilerine karne vermeye hazırlanan öğretmen, 13. kattan düştü
Öğrencilerine karne vermeye hazırlanan öğretmen, 13. kattan düştü
TEİAŞ duyurdu: Mesken haricinde elektrik kısıntısı uygulanacak
TEİAŞ duyurdu: Mesken haricinde elektrik kısıntısı uygulanacak
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağışlı ve soğuk hava etkisini artıracak
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağışlı ve soğuk hava etkisini artıracak
BOTAŞ, doğalgazda sanayi tarifesine zam yaptı iddiası
BOTAŞ, doğalgazda sanayi tarifesine zam yaptı iddiası
Evine baltayla gelen komşusunu öldürmüştü, emekli öğretmen serbest bırakıldı
Evine baltayla gelen komşusunu öldürmüştü, emekli öğretmen serbest bırakıldı
'Cumhuriyet yazarı, elimde Kılıçdaroğlu'nun çok yakıcı dosyası var!'
'Cumhuriyet yazarı, elimde Kılıçdaroğlu'nun çok yakıcı dosyası var!'
Asistan hekimi yaralamıştı, mahkeme 16 yıl hapis cezası verdi
Asistan hekimi yaralamıştı, mahkeme 16 yıl hapis cezası verdi
İstanbul'da darbe yargılamasında tutuklu 28 sanıktan 22'sine tahliye
İstanbul'da darbe yargılamasında tutuklu 28 sanıktan 22'sine tahliye
İBB, İŞKUR'a bildirmeden yüzlerce işçi almış
İBB, İŞKUR'a bildirmeden yüzlerce işçi almış
İstanbul ve Ankara'da yoğun kar bekleniyor
İstanbul ve Ankara'da yoğun kar bekleniyor
Enflasyon hesabı değişti, artık internet fiyatları da dahil edilecek
Enflasyon hesabı değişti, artık internet fiyatları da dahil edilecek
YÖKDİL/1 başvuruları alınmaya başlandı
YÖKDİL/1 başvuruları alınmaya başlandı
Üst düzey bürokratlara sağlanan bu 3 hak rahatsızlık yaratıyor
Üst düzey bürokratlara sağlanan bu 3 hak rahatsızlık yaratıyor
Bakan Özer öğrencilere ödev verdi, 'yarıyıl tatili uzamayacak' dedi
Bakan Özer öğrencilere ödev verdi, 'yarıyıl tatili uzamayacak' dedi
Milli Gazete: 2 önemli ekonomi bürokratı istifa etti
Milli Gazete: 2 önemli ekonomi bürokratı istifa etti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yaşlı sayısı artan Almanya her yıl 400 bin nitelikli işçi alacak

Almanya'nın yeni koalisyon hükümeti, emekli maaşlarının gelecekte de istikrarlı bir şekilde ödenebilmesi, demografik dengesizliği ve iş gücü eksikliğini gidermek için her yıl yurtdışından 400 bin nitelikli işçi almak istiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ocak 2022 21:41
Yazdır
Yaşlı sayısı artan Almanya her yıl 400 bin nitelikli işçi alacak

Hür Demokrat Parti (FDP) Meclis Grup Başkanı Christian Dürr, Alman Wirtschaftswoche dergisine verdiği röportajda, Alman ekonomisindeki nitelikli çalışan eksikliğini gidermek için federal hükümetin göçmenlik politikasını hızla gözden geçirmek istediğini söyledi.

Dürr, "Nitelikli işçi sıkıntısı o kadar ciddi hale geldi ki ekonomimizi önemli ölçüde yavaşlatıyor." dedi.

Almanya'nın yaşlanan "iş gücü sorununu" ancak modern bir göç politikasıyla kontrol altına alabileceğine işaret eden Dürr, "Yurt dışından 400 bin nitelikli işçi sayısına mümkün olan en kısa sürede ulaşmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında koalisyon hükümeti, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden Almanya'da çalışmak isteyen nitelikli çalışanlar için bir puan sistemi ve ülkeyi daha çekici kılmak için ulusal asgari ücretin saatini 12 avroya yükseltmek konusunda anlaşmıştı.

- Nüfus yaşlanıyor, ekonomik büyüme olumsuz etkileniyor

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, 83,2 milyon nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi olan Almanya'nın nüfusu uzun yıllardır "düşük doğum oranları ve dengesiz göçün" ardından giderek yaşlanıyor.

Almanya'da yaşlı nüfusun artması, çalışan genç nüfusun karşılaması gereken emeklilik sistemi ile sağlık sistemi için yükün artması anlamına gelirken, yaşlanan nüfus nedeniyle Alman ekonomisi her yıl yüz binlerce nitelikli göçmene ihtiyaç duyuyor.

Destatis projeksiyonunda, ülkede emeklilerin sayısının 2035 yılına kadar yüzde 22 artarak 20 milyona yükseleceği öngörülüyor. Almanya, nüfusun yaşlanmasıyla küçülen bir iş gücü ile karşı karşıya kalırken, Merkel hükümeti Alman iş dünyasından kamu emeklilik sisteminde reform yapmak ve göç yasasını daha esnek hale getirmek için daha fazla adım atma çağrılarını büyük ölçüde görmezden geldiği aktarılıyor.

Azalan iş gücü aynı zamanda Almanya'nın kamu emeklilik sistemini de zorluyor. Ülkede emekli olma yaşı 2031 yılına kadar kademeli olarak 65'ten 67'ye yükseltilirken, yaş sınırının 2042'ye kadar 68'e çıkarılması da tartışılıyor.

Emeklilik sistemin de daha az sayıda çalışan, daha uzun bir yaşam süren ve giderek artan bir emeklilerin maaşlarını finanse etmek zorunda kalıyor.

Yaşlanan nüfusun ekonomik büyümeye etkisi konusunda Almanya düşünce kuruluşlarından uyarılar gelmeye devam ediyor. Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), 24 Eylül'deki değerlendirmesinde Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da demografik değişimin ekonomik büyümeyi yavaşlattığına dikkati çekti.

Enstitü tarafından yapılan analizde, "Almanya yaşlanıyor, iş gücü piyasasını etkiliyor ve ekonomik güce mal oluyor" değerlendirmesi yer alırken, yaşlanan nüfusun büyüme hızını 2026'da yüzde 0,9'un altına düşüreceği öngörülüyor. Analizde, "Bu, potansiyel büyümenin uzun vadeli ortalaması olan yüzde 1,4'ün 0,5 puan altında olacağı ve ülkenin büyüme potansiyelin üçte birinden fazlasını kaybedeceği anlamına geliyor." ifadeleri yer alıyor.

Ülkede istihdamın 2023'de 46 milyonun biraz altında zirve yapmasının beklendiğine yer verilen analizde, 2023'ten sonra emekli olacak insanların işe yeni başlayanlardan daha fazla olması bekleniyor. Daha fazla göç ve iş gücü piyasasına daha yüksek katılım oranının demografik değişimin etkisini azalttığı fakat durduramadığı vurgulanan analizde, "2026'dan itibaren Almanya, her yıl tahmini olarak 130 bin çalışma çağındaki kişiyi kaybedecek." değerlendirmesi dikkati çekiyor.

Uzmanlar, yurt dışından daha fazla göç, ebeveynlerin iş piyasasına katılımını artırmak için daha iyi çocuk bakım hizmetleri ve yaşlıları mümkün olduğunca uzun süre çalışır durumda tutmak için daha esnek çalışma süresi modelleri ile bu sorunun hafifletilebileceğini belirtiyor.

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü de iş gücü piyasasına giren gençlerden daha fazla yaşlı işçi emekli olduğundan, 2022'de iş gücünün 300 bin fazla kişi daralacağını tahmin ediyor.

Almanya'da toplam istihdam, 2021'de ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi nedeniyle 2020'ye göre sadece 7 bin artarak 44,9 milyon kişiye yükselmişti.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Oyak Renault, üretime ara veriyor
Oyak Renault, üretime ara veriyor
15 soruda 'Vadeli TL mevduat veya katılma hesapları'
15 soruda 'Vadeli TL mevduat veya katılma hesapları'
EYT için masadaki 5 formül
EYT için masadaki 5 formül
TEİAŞ duyurdu: Mesken haricinde elektrik kısıntısı uygulanacak
TEİAŞ duyurdu: Mesken haricinde elektrik kısıntısı uygulanacak
Fabrikalarda kullanılan doğalgaza kısıtlama getirildi
Fabrikalarda kullanılan doğalgaza kısıtlama getirildi

Bu Habere Tepkiniz

Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor

Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor

Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor
Danıştay İDDK, Gezi Parkı eylemlerine katılan öğretmene verilen cezada son noktayı koydu

Danıştay İDDK, Gezi Parkı eylemlerine katılan öğretmene verilen cezada son noktayı koydu

Meslek Lisesinde coğrafya öğretmeni olarak görev yapmakta olan davacının aylıktan kesme cezasını, sloganlara ilişkin kesin bir belirleme yapılmadığı gerekçesiyle, hukuka aykırı buldu.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay'dan güvenlik soruşturmaları konusunda önemli karar

Danıştay'dan güvenlik soruşturmaları konusunda önemli karar

Danıştay 5. Dairesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı nedeniyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması hukuka aykırıdır dedi.
Memurun görevi icabı mevzuatı takip etmemesi oluşan hatalı işlemler kamu zararı mıdır?

Memurun görevi icabı mevzuatı takip etmemesi oluşan hatalı işlemler kamu zararı mıdır?

Sayıştay Dördüncü Dairesi, Özel Kalem Müdürlüğünden programcı kadrosuna sınavsız olarak atanan kişi ile ilgili işlemde mevzuatın son durumundan haberdar olmadıklarını iddia eden kişilere ders niteliğinde bir karar verdi.
Selçuk Üniversitesi hatalı ön değerlendirme sonuçlarını düzeltti!

Selçuk Üniversitesi hatalı ön değerlendirme sonuçlarını düzeltti!

Selçuk Üniversitesi öncelikli alan araştırma görevlisi alımlarında ön değerlendirme sonuçlarındaki hatayı düzeltti!
Düz memurluğa atanan öğretmenin kararı, Danıştay'dan döndü

Düz memurluğa atanan öğretmenin kararı, Danıştay'dan döndü

Danıştay 2. Dairesi, Öğretmenler hakkında yürütülen idari soruşturmaya istinaden hizmet sınıfı değiştirilmek suretiyle görev ve unvan değiştirilmesi sonucunu doğuran atama işlemi tesis edilebilmesi için soruşturulan öğretmenin yetersizliği nedeniyle öğretmenlik görevini yapamayacağı hususunun sabit olduğunun kesin, yeterli ve her türlü şüpheden uzak, inandırıcı delillerle ortaya konulmuş olması gerektiğini belirtti
Sendika yöneticisinin usulsüz harcamaları nasıl tahsil edilir?

Sendika yöneticisinin usulsüz harcamaları nasıl tahsil edilir?

Sendika yöneticilerinin usulsüz harcamaları için nereye ve nasıl dava açılır?
Kamuda 'dehşet dengesi' ve kötü bürokratların 'iyi bürokratları' kovması!

Kamuda 'dehşet dengesi' ve kötü bürokratların 'iyi bürokratları' kovması!

Ak Parti Hükümetinin ilk yıllarında bürokrasinin büyük bir direnciyle karşı karşıya kalınmıştı. Bakanlar haklı olarak bazı değişiklikler yapmaya ve güven içerisinde çalışmak istediği ekipler kurmaya çalışıyor, ancak yargı adeta mevcut kadrolara kalkan oluyordu.
8 Eylül 1999 tarihi sonrasında göreve başlayan memurlar, nasıl erken emekli olabilir?

8 Eylül 1999 tarihi sonrasında göreve başlayan memurlar, nasıl erken emekli olabilir?

8 Eylül 1999 sonrası göreve başlayanlar kadın ve erkek memurlar 25 yıldan daha az hizmetleri üzerinden nasıl emekli olabilirler?
Sertifika şartından dolayı 60 KPSS puanlı adaylar kazandı!

Sertifika şartından dolayı 60 KPSS puanlı adaylar kazandı!
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Canlı yayında muhabire araç çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti

Canlı yayında muhabire araç çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti

ABD’nin Batı Virginia eyaletinde canlı yayına bağlandığı sırada WSAZ-TV muhabiri Tori Yorgey’e SUV tipi araç çarptı. Kazanın ardından Yorgey, hiçbir şey olmamış gibi kamera karşısına geçerek yayına kaldığı yerden devam etti.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
AKOM'dan uyarı yapıldı! İstanbul'a İzlanda kışı geliyor

AKOM'dan uyarı yapıldı! İstanbul'a İzlanda kışı geliyor

İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. AKOM'dan yapılan açıklamada ise tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.