Gaziantep'te sahte içki ölüm getirdi

Canlı yayında muhabire araç çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti

ABD’nin Batı Virginia eyaletinde canlı yayına bağlandığı sırada WSAZ-TV muhabiri Tori Yorgey’e SUV tipi araç çarptı. Kazanın ardından Yorgey, hiçbir şey olmamış gibi kamera karşısına geçerek yayına kaldığı yerden devam etti.