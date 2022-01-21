'Cumhuriyet yazarı, elimde Kılıçdaroğlu'nun çok yakıcı dosyası var!'

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşe yazısında Cumhuriyet Gazetesi, yazarı Mine Kırıkkanat'ın elinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dosyası olduğunu söylediğini iddia etti.

Övür yazısını şu şekilde devam ettirdi: Hatırlar mısınız bilmem, bu hanımefendi geçen yılın sonlarında, çıktığı bir televizyonda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Şöyle diyordu:



"Bakın ne olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü başım derde girebilir, benim başım da kıymetli. Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı bir dosya, çok yakıcı bir dosya... Bu dosya yandaş basının elinde. Bende de var ama yandaş basın çıkaracak normal olarak, öyle söylendi bana."



Güler misin ağlar mısın?



O günlerde çıktığım birkaç televizyonda sordum: Bir gazeteci elinde dosya varsa bunu neden açıklamaz? "Kıymetli başım derde girer" diye şunu diyebilir mi?

"Bende de var ama yandaş basın çıkaracak normal olarak, öyle söylendi bana." Utanç verici bir şey... Kim söyledi, "normal olarak yandaş basın çıkaracak" diye? Hadi fondaş demeyelim, bir gazeteci böyle bir gerekçe öne sürebilir mi?..

İşin daha rezil boyutu bundan sonra söylediklerinde... Kırıkkanat, o dosyayla neyin amaçlandığını da şöyle anlatıyordu:

"Şu anda yandaş basın o dosyayı kullanmıyor biliyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Çünkü Sayın Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi bir ana muhalefet partisi lideri bulamaz. CHP'den daha iyi, daha kolay, daha soft, daha yumuşak, daha suya götürecek susuz getirecek bir parti bulamaz. Burada duruyorum."

Durduğun hata... Devam et, edemezsin çünkü hesapçısın... Şimdi Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını, İmamoğlu'nun kazanacağını açıklarsa pişmiş aşa su katacağını düşünüyor. Ama ima etmekten de vazgeçemiyor. İşte CHP içerisindeki kavgayı bunlar duyuruyor. Bu çevre böyle bir kafa yapısına sahip... Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız