'Cumhuriyet yazarı, elimde Kılıçdaroğlu'nun çok yakıcı dosyası var!'
'Cumhuriyet yazarı, elimde Kılıçdaroğlu'nun çok yakıcı dosyası var!'
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Asistan hekimi yaralamıştı, mahkeme 16 yıl hapis cezası verdi
Asistan hekimi yaralamıştı, mahkeme 16 yıl hapis cezası verdi
İstanbul'da darbe yargılamasında tutuklu 28 sanıktan 22'sine tahliye
İstanbul'da darbe yargılamasında tutuklu 28 sanıktan 22'sine tahliye
İBB, İŞKUR'a bildirmeden yüzlerce işçi almış
İBB, İŞKUR'a bildirmeden yüzlerce işçi almış
İstanbul ve Ankara'da yoğun kar bekleniyor
İstanbul ve Ankara'da yoğun kar bekleniyor
Enflasyon hesabı değişti, artık internet fiyatları da dahil edilecek
Enflasyon hesabı değişti, artık internet fiyatları da dahil edilecek
YÖKDİL/1 başvuruları alınmaya başlandı
YÖKDİL/1 başvuruları alınmaya başlandı
Üst düzey bürokratlara sağlanan bu 3 hak rahatsızlık yaratıyor
Üst düzey bürokratlara sağlanan bu 3 hak rahatsızlık yaratıyor
Bakan Özer öğrencilere ödev verdi, 'yarıyıl tatili uzamayacak' dedi
Bakan Özer öğrencilere ödev verdi, 'yarıyıl tatili uzamayacak' dedi
Milli Gazete: 2 önemli ekonomi bürokratı istifa etti
Milli Gazete: 2 önemli ekonomi bürokratı istifa etti
Elektrik faturası meşrubat ve dondurma satışını çarptı
Elektrik faturası meşrubat ve dondurma satışını çarptı
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına 28 ilde operasyon: 51 gözaltı
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına 28 ilde operasyon: 51 gözaltı
Belediye Başkanı'nın Danışmanı adeta şehri haraca bağlamış!
Belediye Başkanı'nın Danışmanı adeta şehri haraca bağlamış!
Emekli profesörü 10 günde taksit taksit 10 milyon lira dolandırdılar!
Emekli profesörü 10 günde taksit taksit 10 milyon lira dolandırdılar!
Yarıyıl tatil zili bugün çalıyor
Yarıyıl tatil zili bugün çalıyor
Pompayı şimdi de ham petrol vuruyor
Pompayı şimdi de ham petrol vuruyor
Eğitime kar engeli! Karne gününde 18 ilde okullar tatil
Eğitime kar engeli! Karne gününde 18 ilde okullar tatil
İstanbul'da kar alarmı: Karne saatleri erkene çekildi
İstanbul'da kar alarmı: Karne saatleri erkene çekildi
Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri tamamlanamadı
Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri tamamlanamadı
Yeni asgari ücreti ödememek için çalışanla pazarlığa oturuluyor
Yeni asgari ücreti ödememek için çalışanla pazarlığa oturuluyor
Ankara Valiliğinden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
Ankara Valiliğinden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
Rüşvet alırken yakalanan Başkan Danışmanı tutuklandı
Rüşvet alırken yakalanan Başkan Danışmanı tutuklandı
Bakanlıktan 'gaz ve elektrik kısıtlaması' açıklaması
Bakanlıktan 'gaz ve elektrik kısıtlaması' açıklaması
Ömür hemşirenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya soruşturma
Ömür hemşirenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya soruşturma
Kamu işçilerinin ilave tediye tutarları belli oldu... İşte ilk taksitin ödeneceği tarih
Kamu işçilerinin ilave tediye tutarları belli oldu... İşte ilk taksitin ödeneceği tarih
HSK, 4 bin 236 hakim ve savcıyı kapsayan terfi çalışmasını tamamladı
HSK, 4 bin 236 hakim ve savcıyı kapsayan terfi çalışmasını tamamladı
Günlük vaka sayısı 70 binin üzerinde
Günlük vaka sayısı 70 binin üzerinde
İstanbul'a uyarılar peş peşe! İzlanda kışı geliyor
İstanbul'a uyarılar peş peşe! İzlanda kışı geliyor
Talip Geylan: Öğretmenlik meslek kanunu görüşmeleri Genel Kurulda
Talip Geylan: Öğretmenlik meslek kanunu görüşmeleri Genel Kurulda
Rektör İnci: Dekanların görevden alınmasına YÖK karar verdi
Rektör İnci: Dekanların görevden alınmasına YÖK karar verdi
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Cumhuriyet yazarı, elimde Kılıçdaroğlu'nun çok yakıcı dosyası var!'

Mahmut Övür: Mine Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu'nun çok yakıcı dosyasını neden saklıyor?

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Ocak 2022 13:18
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşe yazısında Cumhuriyet Gazetesi, yazarı Mine Kırıkkanat'ın elinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dosyası olduğunu söylediğini iddia etti.

Övür yazısını şu şekilde devam ettirdi: Hatırlar mısınız bilmem, bu hanımefendi geçen yılın sonlarında, çıktığı bir televizyonda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Şöyle diyordu:

"Bakın ne olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü başım derde girebilir, benim başım da kıymetli. Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı bir dosya, çok yakıcı bir dosya... Bu dosya yandaş basının elinde. Bende de var ama yandaş basın çıkaracak normal olarak, öyle söylendi bana."

Güler misin ağlar mısın?

O günlerde çıktığım birkaç televizyonda sordum: Bir gazeteci elinde dosya varsa bunu neden açıklamaz? "Kıymetli başım derde girer" diye şunu diyebilir mi?

"Bende de var ama yandaş basın çıkaracak normal olarak, öyle söylendi bana." Utanç verici bir şey... Kim söyledi, "normal olarak yandaş basın çıkaracak" diye? Hadi fondaş demeyelim, bir gazeteci böyle bir gerekçe öne sürebilir mi?..

İşin daha rezil boyutu bundan sonra söylediklerinde... Kırıkkanat, o dosyayla neyin amaçlandığını da şöyle anlatıyordu:

"Şu anda yandaş basın o dosyayı kullanmıyor biliyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Çünkü Sayın Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi bir ana muhalefet partisi lideri bulamaz. CHP'den daha iyi, daha kolay, daha soft, daha yumuşak, daha suya götürecek susuz getirecek bir parti bulamaz. Burada duruyorum."

Durduğun hata... Devam et, edemezsin çünkü hesapçısın... Şimdi Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını, İmamoğlu'nun kazanacağını açıklarsa pişmiş aşa su katacağını düşünüyor. Ama ima etmekten de vazgeçemiyor. İşte CHP içerisindeki kavgayı bunlar duyuruyor. Bu çevre böyle bir kafa yapısına sahip...

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bakan Soylu, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçildiğini bildirdi
Bakan Soylu, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçildiğini bildirdi
150 TL'ye çıkarılan GSS priminin azaltılması talep edildi
150 TL'ye çıkarılan GSS priminin azaltılması talep edildi
'Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum' diyen Destici'den yeni açıklama
'Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum' diyen Destici'den yeni açıklama
Milli Gazete: 2 önemli ekonomi bürokratı istifa etti
Milli Gazete: 2 önemli ekonomi bürokratı istifa etti
Erdoğan'dan bakanlara talimat! Üreticiye büyük destek yolda
Erdoğan'dan bakanlara talimat! Üreticiye büyük destek yolda
HSK'nın 'İlke Kararları' Resmi Gazete'de
HSK'nın 'İlke Kararları' Resmi Gazete'de

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay İDDK, Gezi Parkı eylemlerine katılan öğretmene verilen cezada son noktayı koydu

Danıştay İDDK, Gezi Parkı eylemlerine katılan öğretmene verilen cezada son noktayı koydu

Meslek Lisesinde coğrafya öğretmeni olarak görev yapmakta olan davacının aylıktan kesme cezasını, sloganlara ilişkin kesin bir belirleme yapılmadığı gerekçesiyle, hukuka aykırı buldu.
Danıştay'dan güvenlik soruşturmaları konusunda önemli karar

Danıştay'dan güvenlik soruşturmaları konusunda önemli karar

Danıştay 5. Dairesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı nedeniyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması hukuka aykırıdır dedi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memurun görevi icabı mevzuatı takip etmemesi oluşan hatalı işlemler kamu zararı mıdır?

Memurun görevi icabı mevzuatı takip etmemesi oluşan hatalı işlemler kamu zararı mıdır?

Sayıştay Dördüncü Dairesi, Özel Kalem Müdürlüğünden programcı kadrosuna sınavsız olarak atanan kişi ile ilgili işlemde mevzuatın son durumundan haberdar olmadıklarını iddia eden kişilere ders niteliğinde bir karar verdi.
Selçuk Üniversitesi hatalı ön değerlendirme sonuçlarını düzeltti!

Selçuk Üniversitesi hatalı ön değerlendirme sonuçlarını düzeltti!

Selçuk Üniversitesi öncelikli alan araştırma görevlisi alımlarında ön değerlendirme sonuçlarındaki hatayı düzeltti!
Düz memurluğa atanan öğretmenin kararı, Danıştay'dan döndü

Düz memurluğa atanan öğretmenin kararı, Danıştay'dan döndü

Danıştay 2. Dairesi, Öğretmenler hakkında yürütülen idari soruşturmaya istinaden hizmet sınıfı değiştirilmek suretiyle görev ve unvan değiştirilmesi sonucunu doğuran atama işlemi tesis edilebilmesi için soruşturulan öğretmenin yetersizliği nedeniyle öğretmenlik görevini yapamayacağı hususunun sabit olduğunun kesin, yeterli ve her türlü şüpheden uzak, inandırıcı delillerle ortaya konulmuş olması gerektiğini belirtti
Sendika yöneticisinin usulsüz harcamaları nasıl tahsil edilir?

Sendika yöneticisinin usulsüz harcamaları nasıl tahsil edilir?

Sendika yöneticilerinin usulsüz harcamaları için nereye ve nasıl dava açılır?
Kamuda 'dehşet dengesi' ve kötü bürokratların 'iyi bürokratları' kovması!

Kamuda 'dehşet dengesi' ve kötü bürokratların 'iyi bürokratları' kovması!

Ak Parti Hükümetinin ilk yıllarında bürokrasinin büyük bir direnciyle karşı karşıya kalınmıştı. Bakanlar haklı olarak bazı değişiklikler yapmaya ve güven içerisinde çalışmak istediği ekipler kurmaya çalışıyor, ancak yargı adeta mevcut kadrolara kalkan oluyordu.
8 Eylül 1999 tarihi sonrasında göreve başlayan memurlar, nasıl erken emekli olabilir?

8 Eylül 1999 tarihi sonrasında göreve başlayan memurlar, nasıl erken emekli olabilir?

8 Eylül 1999 sonrası göreve başlayanlar kadın ve erkek memurlar 25 yıldan daha az hizmetleri üzerinden nasıl emekli olabilirler?
Sertifika şartından dolayı 60 KPSS puanlı adaylar kazandı!

Sertifika şartından dolayı 60 KPSS puanlı adaylar kazandı!
MEB'den ek derslere dair iki yeni görüş yazısı

MEB'den ek derslere dair iki yeni görüş yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı ek ders ödemelerine dair iki yeni görüş yazısı yayımladı
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Canlı yayında muhabire araç çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti

Canlı yayında muhabire araç çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti

ABD’nin Batı Virginia eyaletinde canlı yayına bağlandığı sırada WSAZ-TV muhabiri Tori Yorgey’e SUV tipi araç çarptı. Kazanın ardından Yorgey, hiçbir şey olmamış gibi kamera karşısına geçerek yayına kaldığı yerden devam etti.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
AKOM'dan uyarı yapıldı! İstanbul'a İzlanda kışı geliyor

AKOM'dan uyarı yapıldı! İstanbul'a İzlanda kışı geliyor

İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. AKOM'dan yapılan açıklamada ise tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.