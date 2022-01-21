İstanbul'da beklenen kar yağışına karşı önlemler alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu akşamdan itibaren etkili olması beklenen soğuk hava ve gelecek hafta ortasına kadar süreceği tahmin edilen kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için bir dizi önlem aldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, kentte ana cadde ve meydanların açık tutulması için İstanbul'da 7 bin 421 personel, 1582 karla mücadele aracı ve iş makinesi görev yapacak. Kentte 350 farklı noktada kurulan istasyonlarda, 206 bin 56 ton tuz ve 64 farklı tankta toplam 1290 ton solüsyon da karla mücadele için hazır bekletiliyor.

İETT otobüsleri, raylı sistemler ve vapurlar da talep olması durumunda ek sefer konulacak. Tramvay hatlarında ve açıktaki metro istasyonlarında tuzlama çalışmaları yapılacak.

- Metrobüs hattında iş makineleri görev yapacak