Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağışlı ve soğuk hava etkisini artıracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Türkiye'nin batı bölgelerinden başlayan yağışlı ve soğuk havanın, pazar günü şiddetini artırmasının, batı ile iç bölgelerde gelecek hafta sonuna kadar etkili olmasının beklendiğini duyurdu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevreleri için öngörülen kar yağışları pazartesi sabah saatlerine kadar kuvvetlenecek.
Sinop ve Samsun çevrelerinde yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren görülecek yağışların ise kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), zamanla karla karışık yağmur, iç kesimlerde de yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor.
- İç Anadolu'nun Kuzeyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı
Bu gece saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimlerde görülecek kar yağışlarının Ankara il merkezi ve batısı ile Kırşehir'in kuzey, Yozgat'ın batı ilçelerinde kuvvetli (10-20 cm), Ankara'nın doğusu ile Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor.