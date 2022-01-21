EYT için masadaki 5 formül

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu gündemdeki sıcaklığını korurken, EYT için 5 adımlı yol haritasının belirlendiği ifade ediliyor. Önümüzdeki süreçte meclise gelmesi için hazırlıkları yapılan EYT için başta Almanya ve Finlandiya modeli olmak üzere diğer formüller de konuşuluyor.

Sabah gazetesinin haberine göre EYT için hükümetin masasında 5 formül yer alıyor.

1- Kısmi emeklilik formülü

Buna göre ilk formül, kısmi emeklilik formülü. Bu formüle göre; Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik deniliyor. Böylece 3600 günü tamamlayanlar kadınsa 50 erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli solabiliyorlar. Emeklilik yaşını 3600 günü ya da 50-55 yaş şartını tamamladığı tarih belirliyor. Ancak EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50 erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.

2- Emeklilik için yaş yerine sigorta ve sigorta süresine bakılması formülü