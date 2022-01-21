Oyak Renault, üretime ara veriyor
Bloomberg HT'ye bilgi veren kaynaklar Oyak Renault'un çip krizi nedeniyle 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren üretime 15 gün ara vereceğini açıkladı
Eklenme : 21 Ocak 2022 16:49
Otomotiv sektöründe küresel bazda yaşanan ve birçok markayı zora sokan çip krizi bu kez Renault'u etkiledi.
Oyak Renault'nun Bursa'daki fabrikasının 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren 15 gün ara vereceği açıklandı.
Bloomberg HT'ye bilgi veren kaynaklar, fabrikanın mekanik bölümlerinin hizmet vermeye devam edeceğini, otomobil üretimin ise tamamen duracağını iletti.
Şirketin insan kaynakları söz konusu durumu 21 Ocak Cuma günü öğleden sonra çalışanlara bir e-posta ile bildirdi.