Sezen Aksu tartışmasına Erdoğan da katıldı: O dilleri koparmak bizim görevimizdir
Sezen Aksu'nun 'Şahane bir şey yaşamak' adlı şarkısının sözleriyle ilgili tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Erdoğan, 'Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir.' dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Ocak 2022 16:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.
Namaz sonrası cemaate seslenen Erdoğan'ın konuşmasının videosunu, cami cemaatinden bir kişi cep telefonuyla kaydetti.
Erdoğan mihrapta yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da haddini bildirmek bizim görevimizdir."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız