Kar nedeniyle THY'nin Sabiha Gökçen'deki 46 uçuşu iptal oldu

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın (22 Ocak) gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 25 oranında azaltmasına ilişkin kararı alınmıştı. Konuya ilişkin bir duyuru da Türk Hava Yollarından geldi. Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak seferlerde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek toplam 46 iç ve dış hat seferi iptal edildi.

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabı Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz" ifadelerine yer verdi.