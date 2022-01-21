Yangını kar atarak söndürmeye çalıştılar

Erciş ilçesinde, saat 14.30 sıralarında, Ercan Bedir'e ait telefoncu dükkanında kapalıyken yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada bölgede toplanan onlarca kişi, itfaiyeciler gelene kadar kürekler ve elleri ile alevlere kar atarak, söndürmeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı dükkan ise kullanılamaz hale geldi.

Esnaftan Tanju Coşkun, dükkanın önüne geldiğinde dumanların yükseldiğini gördüğünü ve hemen arkadaşını aradığını söyledi. Coşkun, arkadaşının su parası ödemek için belediyeye gittiğini öğrenince camı kırıp, içeri girmeye çalıştığını belirtti. Camı kırdığında ise alevlerin yükseldiğini anlatan Coşkun, "Arkadaşımın hiçbir malzemesi kalmadı, kül olup gitti. Çok şükür, can kaybı veya yaralanma yok. Vatandaşlarla birlikte itfaiye ekipleri yangını söndürdü" dedi.