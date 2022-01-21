Sahte muz: 100 milyondan fazla kişiyi doyurabilecek

İklim değişikliğinin, Afrika kıtasında ve diğer bölgelerde ürün hasadını ve temel tüketim mahsullerinin dağıtımını ciddi şekilde etkilediği tahmin ediliyor. Bilim insanları Etiyopya'da yetişen ve "sahte muz" olarak da bilinen enset bitkisinin, "hayat kurtarıcı" bir süper gıda olabileceğini söylüyor.

Hawassa Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, ensetin 100 milyondan fazla kişiyi doyurma potansiyeli olduğuna işaret ediyor.

Etiyopya dışında çok bilinmeyen enset ağacının meyvesi yenmiyor. Ancak nişastalı sap ve kökleri fermente edilebilen bir bitki olarak kahvaltılık lapa ve ekmek yapımında kullanılıyor.

Araştırma bu ürünün Afrika'da büyük miktarlarda yetiştirilebileceğini ortaya koyuyor.