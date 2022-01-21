Dolgu yaptırmak isterken çenesinde bakın ne çıktı?
Çenesinde bulunan 7,5 santimetrelik kist için gittiği birçok sağlık merkezinden olumsuz dönüş alan Tuğçe Tüfek, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde sağlığına kavuştu.
Eskişehir'de yaşayan 18 yaşındaki Tuğçe Tüfek, yıllar önce dolgu yaptırmak için gittiği bir hastanede çene bölgesinde kist olduğunu öğrendi. Başvurduğu birçok hastanede kistin doğuştan var olduğu ve tedavisinin yapılamayacağını söylenerek geri çevrildi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne gelen Tuğçe Tüfek, ilk kez olumlu dönüş alınca tedavi sürecine başladı. Çene bölgesinde sağdan sola uzanan 7,5 santimetrelik kist için iki aşamalı başlatılan tedavide ilk önce küçültme operasyonu yapıldı. Uzun soluklu takip ve kontrollerin ardından tedavinin üçüncü yılında küçülen kistin alınması için bıçak altına yatan Tuğçe Tüfek, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.
"Yapamayacaklarını söyleyerek başka şehirlerdeki hastanelere yönlendirdiler"
Eskişehir'de gittiği birçok tedavi merkezinden geri çevrilerek başka şehirlerdeki hastanelere yönlendirilen Tuğçe Tüfek, ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde tedavi sürecine girdi. Kist küçültme operasyonlarından sonra yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuşan 18 yaşındaki Tüfek, "Çenemdeki kisti bir dolgu sayesinde öğrendim. Doğuştan olduğunu söylediler. Beni rahatsız etmiyordu. Eskişehir'de özel ve devlet olmak üzere birkaç hastane araştırdım. Yapamayacaklarını söyleyerek başka şehirlerdeki hastanelere yönlendirdiler. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni araştırdım. Hocalar ile görüştüm. Direk ameliyata başlanılmadı. İlk önce kisti küçülttüler. Üçüncü seneye girerken ameliyat oldum. İyice küçüldükten sonra ameliyat yaptılar. Ameliyatım da gayet başarılı geçti ve kontrollerim devam ediyor. Gayet memnunum. Diğer araştırdığım yerlere göre çok daha iyiydi. Araştırma hastanesi olduğu için de detaylıca incelediler. İçim çok rahattı. Başlarda ağrım falan hiç yoktu. Ameliyat sürecinde ve sonrasında da sorun yaşamadım. Şuanda da ağrım yok" ifadeleriyle memnuniyetini dile getirdi.
"Hem sinirle ilişkiliydi, hem de alt çene kemiğini zayıflatmıştı"