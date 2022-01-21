21 ikiz öğrencinin karne heyecanı

İlkadım ilçesinde yan yana bulunan Baruthane Ortaokulu ve Köksal Ersayın Anadolu Lisesi ikiz öğrencileriyle dikkat çekiyor. Baruthane Ortaokulu'nda 10 ikiz öğrenci, Köksal Ersayın Anadolu Lisesi'nde ise 11 ikiz öğrenci bulunuyor. 2021-2022 eğitim-öğretim birinci döneminin son gününde ikizlere özel karne töreni düzenlendi.

Bir elmanın iki yarısıyız

Baruthane Ortaokulu'nda ellerinde elma maketleriyle karne alan 10 ikiz öğrenci 'bir elmanın iki yarısıyız' mesajını verdi. Köksal Ersayın Anadolu Lisesi'nde ise 11 ikiz öğrenciye özel düzenlenen karne töreninde Okul Müdürü Adnan Özdemir, öğrencilere hediyeler takdim etti. Karnelerini alan ikizler kimi zaman arkadaşları kimi zaman ise öğretmenleri tarafından karıştırıldıklarını söyledi. Bazı ikizler ise okullarında bu kadar fazla ikiz öğrencinin olduğunu yeni öğrendi.

"Okulumuzda bu kadar ikiz öğrenci olduğunu bilmiyordum"

Köksal Ersayın Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Sezai Bapuç, "Daha önce okulda bu kadar ikiz olduğunu bilmiyordum. Müdür Bey'in paylaşımında gördüm. Benim sınıfımda 2 buçuk ikiz var. 2 ikiz, bir tane tek öğrencim var. Bunlardan karıştırdıklarımız oluyor. Ben de bir dönem sonunda onları ayırabiliyorum" dedi.

"Hocaların karıştırması eğlenceli oluyor"

Köksal Ersayın Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Taha Yağız Yavşan, "Hocalar ara sıra derslerde bizi karıştırabiliyor. Bu durum sınıf için çok eğlenceli oluyor. Bizim için de öğretmenler için de çok garip bir durum. Okulda bu kadar çok ikiz olduğunu duyunca şaşırdım" diye konuştu.

"Yakinen tanıyanlar çok kolay ayırt ediyor"

İkizlerden lise öğrencisi Berfin Ağca, "Hocalar bizi çok fazla karıştırıyorlar. Genel olarak tek yumurta ikizi olduğumuz için çok fazla karıştırıyorlar. Bizi yakinen tanıyanlar çok kolay ayırt ediyor. 'Hiçbir benzerliğiniz yok' diyorlar. Okulda bu kadar fazla ikiz olduğunu düşünmemiştik" şeklinde konuştu.

Baruthane Ortaokulu ikiz öğrencileri ise ikizlere yönelik düzenlenen etkinliğin kendilerinde çok güzel bir hatıra bıraktığını belirtti.

İkiz öğrencilere düzenlenen etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız